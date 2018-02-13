EN BÜYÜK SEVDASI KUŞLARI

2014 yılından beri bu kuşlarla ilgilendiğini söyleyen Bayezit, “2014 yılında tek bir çift kuşla başladık. Daha sonra bu 5 çifte, bu 5 çiftin üremesinden sonra 10 çift, 20 çift kademeli olarak devam etti. Tabi beş çiftin dışında kendi üretimimize dışarıdan kattığımız kuşlar da mevcut. Şuan ise yaklaşık 50 çift anaç takım bulunmakta” diye konuştu.

ORTAOKUL YILLARINDAN GELME

Kuşlara olan ilgisinin nasıl başladığına dair de konuşan Serdar Bayezit, “Ukde mi diyelim, hırs mı diyelim ama bu biraz da ortaokul-lise yıllarında geldi. Biz genelde petshoptan kuş alıyorduk. Aldığımız kuşlardan yavru almak, bunları büyütmek çok istiyorduk ama fırsat olmuyordu. Ya erkek öldü, ya aldığımız dişi öldü, ya da eş tutmadı gibi farklı sıkıntılar olunca bu bizde kanayan bir yara oldu. Daha sonra İstanbul’dan bir çift özel kuş getirtmiştim. Sonrasında bu çiftlerin yavru yaptığını gördüm. Daha sonra farklı bir kuş daha getirdim. Sonrasında baktım bunlar üreyebiliyormuş. Yani kuşların nasıl üreyebildiğini, nelerin takviye edilebildiğini, ne yem yedirebileceğimizi öğrendik. En sonda olay bu aşamaya kadar geldi” şeklinde konuştu.

Pet-shoplara çalışmadığını, özel istek ve sipariş üzerine çalıştığını ifade eden Bayezit, “Gaziantep, Erzurum, İstanbul gibi arkadaşlarımızın üretimhanesine ve Elazığ’a da aynı şekilde gönderim yapıyoruz” dedi.

KUŞLARIN SAĞLIKLARI VE BAKIMLARI ÇOK ÖNEMLİ

Güvercin olayının çok farklı olduğuna vurgu yapan Serdar Bayezit, “Güvercin ve muhabbet kuşunun beslenmesi çok farklı oluyor. Güvercin daha iri olduğu için önüne taneli yem koyduğunuz zaman kendileri yiyebiliyor ancak muhabbet kuşları biraz daha tropikal hayvanlar olduğu için yediği yemin taze olması, içtiği suyun taze olması çok önemli. Bununla birlikte kullanacağınız yemin karışımı da ayrıca önemlidir. Yine yapılan takviyeler de önemli. Kuş gribi dediğimiz hastalık muhabbet kuşlarında da oluyor. Genellikle hava yolu ile bulaşıyor. Yani bir tane kuş hastalandığı zaman diğerlerine de geçme ihtimali çok yüksek oluyor. Bunun için önlemler alıyoruz. 45 günde bir yaptığımız kürler var. İlaç kürü, antibiyotik, kalsiyum, B, C, D vitaminleri gibi destekler vererek sağlıklarını üst düzeyde tutuyoruz” açıklamalarını yaptı.

GÜNDE 2 SAAT AYIRMAK LAZIM

Bugün bir çift kuşun yumurta yapıp, bu yumurtanın da 40 günde büyümesinin maliyetinin; yem parası, dükkan kirası, ısınması, su ve ilaç bakımları ile birlikte ortalama 25 TL’ye tekabül ettiğini söyleyen Serdar Bayezit, “Nasıl ki biz günlük ihtiyaçları karşılıyorsak; yemek yemedir, spor aktiviteleridir, bu kuşların da aynı şekilde bir yükümlülüğü var. Nasıl ki bir çocuğa bakıyorsanız bunların da aynı şekilde ne ağzı var ne dili var. Yani bu hayvanların bakımı, yemesi, içmesi, sağlıkları hepsi sizin elinizde. O yüzden günlük en az 2 saati harcayıp, bu hayvanlara emek vermek zorundasınız” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DAKİ YARIŞMADA MALATYA’YI TEMSİL EDECEĞİZ

Misyonları arasında Türkiye’de uluslararası yapılan yarışmalara katılmak olduğunu da belirten Bayezit, “2018 sezonunda(Ekim-Kasım-Aralık) olacak yarışmalara kuş hazırlamak için uğraşıyoruz. Bir kuşun yetiştiriciliğini yapıp, Türkiye dışından (Belçika, Danimarka, Hollanda gibi) gelen hakemlerin değerlendirmesi ile dereceye girmesi için yani standartlara uygun kuş üretmeye çalışıyoruz. Yarışma için kaydımızı yapmış durumdayız. Ekim-Kasım’da da İstanbul’da yapılacak olan fuara giderek biz de Malatya’yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Bu fuar için de özellikle kuşlara ilgi gösteriyoruz. Burada en önemli nokta damızlık seçimi. Yani iyi bir anne ve babadan olacak sağlıklı yavruyu o yarışın standartlarına uygun halde çıkartmak” diye konuştu. busabahmalatya.com