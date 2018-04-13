EMRE, MESOB’A ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI

Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre, 1 Mayıs’ta yapılması planlanan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanlığına adaylığını açıkladı. Oda binasında dün yaptığı basın açıklamasıyla adaylığını kamuoyuyla paylaşan Başkan Emre, herkesin bildiği üzere Malatya’da bulunan 39 meslek odasının bulunduğunu ve bu odaların Olağan Genel Kurullarını yaptığını dile getirdi.

GÖREVİMİZE DEVAM ETMEKTEYİZ

İstişareler neticesinde MESOB Başkanlığına aday olduğunu duyuran Başkan Emre, “1 Ocak’ta bizler de Genel Kurulumuzu yapıp tekrar üyelerimizin teveccühü ile görevimize devam etmekteyiz. Hala Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğimiz de devam etmektedir. 1 Mayıs’ta mevcut yönetimin almış olduğu karar doğrultusunda Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Genel Kurulu yapılacaktır. Yaptığımız istişareler neticesinde ilimiz Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinde değişim, dönüşüm ve bir yenliğe ihtiyaç olduğu gerçeği artık kendini iyiden iyiye hissettirmektedir. Bu nedenle, ilimiz Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine adaylığımı Malatya kamuoyuna duyuruyorum” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi