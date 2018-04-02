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EMNİYET’TEN  O  PROJEYE  DESTEK

Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesine sonuna kadar destek verdiklerini söyledi.

EMNİYET’TEN  O  PROJEYE  DESTEK

Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesine sonuna kadar destek verdiklerini söyledi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 14:48
EMNİYET’TEN  O  PROJEYE  DESTEK

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliği 2018 yılı lokomotif projesi olarak başlattığı “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesi kapsamında, projenin tanıtımını yapmak ve proje çalışmalarında destek almak amacıyla Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ı makamında ziyaret etti. Malatya Büyükşehir Kent Konseyi olarak kentin sosyal dokusunu geliştirmek ve duyarlılığı artırmak adına zaman zaman bu tür projeler yaptıklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Sabri Akın, “2018 yılı için ‘Kendine ve Kentine Saygı Duy’ projesinin başlattık. Proje kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalarla sosyal anlamda bir duyarlılık oluşturmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. Proje kapsamında kentimizin yöneticilerinin katılımıyla projenin daha somut hale getirmek ve duyarlılığı artırmak amacıyla bir tanıtım filmi hazırlayacaklarını söyleyen Akın, bu konuda Emniyet Müdürü Ömer Urhal'dan da destek istedi. Akın, “Proje kapsamında özellikle trafik konusunda Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışarak trafikte yayalara yol veren veya trafik kurallarına uyan sürücüleri tespit edip ödüllendirmek istiyoruz. Bu konuda da sizlerden destek bekliyoruz” şeklinde konuştu. Kendine ve Kentine Saygı Duy projesinin canı gönülden desteklediklerini belirten Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, “Bu destekle beraber bizim açımızdan özellikle trafik kurallarına uyma noktasında vatandaşlarımızda bilinç oluşturma adına yapılan her türlü eğitimi ve faaliyeti destekliyoruz” dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü olarak her zaman Büyükşehir Kent Konseyi’nin yanında olduklarını söyleyen Urhal, “Bizim üzerimize katkı, fayda veya yardım her ne düşerse yanınızda olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
ömer UrhalKendine Ve Kentine Saygı Duy Projesi
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