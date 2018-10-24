Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 19°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
93255
ALTIN
225.586
DOLAR
5.6953
STERLİN
7.3627
EURO
6.4959

Emniyetten kaçakçılık operasyonu

Malatya’da polis ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi. 

Emniyetten kaçakçılık operasyonu

Malatya’da polis ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi. 

24 Ekim 2018 Çarşamba 17:46
Emniyetten kaçakçılık operasyonu

Malatya il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince son dönemde yapılan çalışmalar neticesi gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda, 21 bin 140 dal içi tütün doldurulmuş makaron, 11 bin 385 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 300 adet gümrük kaçağı nargile folyosu, 78 adet gümrük kaçağı elektronik sigara likiti, 62 adet gümrük kaçağı nargile tütünü, 20 adet gümrük kaçağı pipo tütünü ve 20 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. 

İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pancar hasadı başladı
Pancar hasadı başladı
HZ. EBUBEKİR ANLATILDI
HZ. EBUBEKİR ANLATILDI
Yenice Mahallesindeki cami restore ediliyor
Yenice Mahallesindeki cami restore ediliyor
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim