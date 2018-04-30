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Emniyetten Hasan Adak Aday Adayı Oldu

AK Parti’de aday adaylığı başvuruları devam ediyor. Son olarak Hasan Adak AK Parti’den milletvekili olmak için aday adaylığı başvurusu yaptı.

Emniyetten Hasan Adak Aday Adayı Oldu

AK Parti’de aday adaylığı başvuruları devam ediyor. Son olarak Hasan Adak AK Parti’den milletvekili olmak için aday adaylığı başvurusu yaptı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:07
Emniyetten Hasan Adak Aday Adayı Oldu

Emniyet Müdürlüğünde değişik rütbe ve birimlerinde görev yapan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Hasan Adak görevinden ayrılarak, vatana hizmette başka bir görev almak istediğini söyledi.

Başvuru sırasında basın açıklaması yapan Hasan Adak, “Özellikle son bir kaç yılda ülkemiz çok büyük badireler atlattı. Gerek yargı darbesi, gerek askeri darbe, gerek terör eylemleri, gerek yanı başımızda cereyan eden savaş, gerekse de başka ülkelerin ülkemizdeki siyasi baskıları milletimizin birlik ve beraberliği bozmayı, devletimizi yıpratmayı hükümetimizi dünya kamuoyunda itibarsız hale getirmeyi, ülkenin huzur ve bekasını zedelemeyi amaçlamış ancak, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde milletçe bu sıkıntıların üstesinde gelmeyi başarabildik şükürler olsun.Bizler milletçe 16 senedir gösterdiğimiz teveccüh gibi, 24 Haziran'da da inşallah tüm bu şerh odaklarına gereken dersi bir kez daha vereceğiz” sözlerini kaydetti. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Ak PartiHasan Adak
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