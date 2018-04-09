EMNİYET TEŞKİLATININ 173. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Başkan Avşar mesajında, “Can ve mal güvenliğimizin teminatı olan kahraman polisimize, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevlerde gösterdiği başarı nedeniyle müteşekkiriz, gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk polisi, ülkesi ve milleti için canını siper etmiş, görevini insan sevgisiyle fedakarca yapmış ve gerektiğinde 24 saat esasıyla çalışmaktan şikayet etmemiştir. Başta Malatya olmak üzere, ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan 173 yıldır her türlü zorluğa ve olumsuzluğa göğüs gererek halkımızın can ve mal güvenliğini koruyan, suçluları bulup kanuna teslim eden Polis teşkilatının fedakar mensuplarının, polis haftasını kutluyorum. Şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, emekli olan ve görevi başında bulunan kahraman polislerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.