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EMNİYET TEŞKİLATININ 173. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, bir mesaj yayımlayarak Emniyet Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümünü kutladı.

EMNİYET TEŞKİLATININ 173. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, bir mesaj yayımlayarak Emniyet Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümünü kutladı.

09 Nisan 2018 Pazartesi 15:45
EMNİYET TEŞKİLATININ 173. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Başkan Avşar mesajında, “Can ve mal güvenliğimizin teminatı olan kahraman polisimize, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevlerde gösterdiği başarı nedeniyle müteşekkiriz, gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk polisi, ülkesi ve milleti için canını siper etmiş, görevini insan sevgisiyle fedakarca yapmış ve gerektiğinde 24 saat esasıyla çalışmaktan şikayet etmemiştir. Başta Malatya olmak üzere, ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan 173 yıldır her türlü zorluğa ve olumsuzluğa göğüs gererek halkımızın can ve mal güvenliğini koruyan, suçluları bulup kanuna teslim eden Polis teşkilatının fedakar mensuplarının, polis haftasını kutluyorum. Şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, emekli olan ve görevi başında bulunan kahraman polislerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Bülent AvşarEmniyet Teşkilatının 173. Kuruluş Yıldönümü
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