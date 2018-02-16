Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116511
ALTIN
162.554
DOLAR
3.7374
STERLİN
5.2534
EURO
4.6518
 Malatya’da yapılacak 
 Malatya’da yapılacak 
41 KİŞİ YAKALANDI
41 KİŞİ YAKALANDI
AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR
AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’ SERGİSİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’...

 Emniyet Müdürü Adak’tan MASTÖB’e ziyaret 

1’inci Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Baş Müfettişi Hasan Adak, memleketi Malatya’da, Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Malatya Şubesini de ziyaret etti. 

 Emniyet Müdürü Adak’tan MASTÖB’e ziyaret 

1’inci Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Baş Müfettişi Hasan Adak, memleketi Malatya’da, Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Malatya Şubesini de ziyaret etti. 

busabahh
busabahh
16 Şubat 2018 Cuma 18:29
 Emniyet Müdürü Adak’tan MASTÖB’e ziyaret 

Ziyarette konuşan Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Malatya Şube Başkanı Murat Cengiz, Emniyet Müdürü Hasan Adak’ın her bulunduğu görevde Malatya’yı ve ülkesini en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi. Cengiz, “Hemşerimiz Hasan Adak görev yaptığı devletin her kademesinde başarılı bir şekilde görev yapmış , hepimizin gurur kaynağı olmuştur. Hasan Adak Müdürüm özellikle hangi ilde görev yaparsa yapsın Malatyalıları yalnız bırakmamış onların sorunlarıyla da ilgilenmiş iyi bir Malatyalıdır. Kendisine şahsım ve MASTÖB ailesi olarak çok teşekkür ediyorum. İnşallah Müdürümüzü bundan sonrada daha iyi yerlerde görürüz” dedi.


Adak ise, gördüğü birlik ve beraberliğin tüm sivil toplum örgütlerine örnek olmasını dileyerek, “Sizin tüm farklılıkları bir arada barındırmanız herkese örnek teşkil eder. Sivil Toplum Örgütleri toplumun aynasıdır. Bu yüzden sizler model ve örnek kuruluşlarısınız. İnşallah bundan sonrada her geldiğimde sizleri ziyaret edeceğim” ifadelerine yer verdi. Ziyarette İstanbul’da yaşayan Malatyalı İş Adamı Selahattin Adak ile emekli emniyet görevlisi Kani Aslan’da hazır bulundu.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Ve Polis Baş Müfettişi Hasan AdakMalatya’Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Malatya Şubesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Kuraklığa çözüm
 Kuraklığa çözüm
Miniklerden Mehmetçiğe destek 
Miniklerden Mehmetçiğe destek 
Kayısı da ilk bahar ilaçlaması
Kayısı da ilk bahar ilaçlaması

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim