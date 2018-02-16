 Emniyet Müdürü Adak’tan MASTÖB’e ziyaret 

Ziyarette konuşan Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Malatya Şube Başkanı Murat Cengiz, Emniyet Müdürü Hasan Adak’ın her bulunduğu görevde Malatya’yı ve ülkesini en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi. Cengiz, “Hemşerimiz Hasan Adak görev yaptığı devletin her kademesinde başarılı bir şekilde görev yapmış , hepimizin gurur kaynağı olmuştur. Hasan Adak Müdürüm özellikle hangi ilde görev yaparsa yapsın Malatyalıları yalnız bırakmamış onların sorunlarıyla da ilgilenmiş iyi bir Malatyalıdır. Kendisine şahsım ve MASTÖB ailesi olarak çok teşekkür ediyorum. İnşallah Müdürümüzü bundan sonrada daha iyi yerlerde görürüz” dedi.



Adak ise, gördüğü birlik ve beraberliğin tüm sivil toplum örgütlerine örnek olmasını dileyerek, “Sizin tüm farklılıkları bir arada barındırmanız herkese örnek teşkil eder. Sivil Toplum Örgütleri toplumun aynasıdır. Bu yüzden sizler model ve örnek kuruluşlarısınız. İnşallah bundan sonrada her geldiğimde sizleri ziyaret edeceğim” ifadelerine yer verdi. Ziyarette İstanbul’da yaşayan Malatyalı İş Adamı Selahattin Adak ile emekli emniyet görevlisi Kani Aslan’da hazır bulundu.

