Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118267
ALTIN
164.623
DOLAR
3.8632
STERLİN
5.3995
EURO
4.7826

EMLAK VERGİSİ ARTIŞI NE KADAR?

2018 Emlak vergisi ne zaman ödenmeye başlayacak, Emlak vergisi artışı oranları ne kadar oldu? Emlak vergisi ödeme ve sorgulama nasıl yapılır?

EMLAK VERGİSİ ARTIŞI NE KADAR?

2018 Emlak vergisi ne zaman ödenmeye başlayacak, Emlak vergisi artışı oranları ne kadar oldu? Emlak vergisi ödeme ve sorgulama nasıl yapılır?

busabahmalatya
busabahmalatya
13 Mart 2018 Salı 16:43
EMLAK VERGİSİ ARTIŞI NE KADAR?

Emlak vergileri nereye ödeniyor? İşte tüm bu soruların yanıtını sizler için haberimizde paylaşıyoruz.

2018 Emlak vergisi borcunuz olup olmadığını ya da daha önceden olan geçmiş borçlarınızı ve ödeme işlemlerini E- Devlet üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti internet üzerinden dakikalar içinde yapabilirsiniz. Emlak vergisi hakkında merak edilen tüm soruların yanıtlarını ise buradan öğrenebilirsiniz. İşte 2018 Emlak vergisi ile bütün bilgiler...

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisi; arazi, arsa ve binalar için servete dayalı olarak tahsil edilen bir vergidir.

EMLAK VERGİSİ NASIL VE NEYE GÖRE HESAPLANIYOR ?

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49’uncu maddesinin (b) fıkrası uyarınca “takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin dört yılda bir yapacakları takdirler, tarh ve tahakkuk işleminin yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay önce karara bağlanarak arsalara ait olanlar takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar il merkezindeki ticaret ve ziraat odalarına ve belediyelere imza karşılığında verilmektedir.”

EMLAK VERGİSİ 2018 ARTIŞ ORANLARI NE KADAR OLDU ?

Türü  Büyükşehir Olan İller  Büyükşehir Olmayan İller

Mesken         Binde 2                            Binde 1

İşyeri             Binde 4                            Binde 2

Arsa              Binde 6                            Binde 3

Arazi             Binde 2                            Binde 1

 Kira beyannamesi ne zaman verilir 2018 Kira beyannamesi hesaplama Kira beyannamesi ne zaman verilir 2018 Kira beyannamesi hesaplama

2018 EMLAK VERGİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR ?

Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebililir.

2018 EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENMEYE BAŞLAYACAK ?

Emlak Vergileri her sene iki eşit taksit şeklinde ödeniyor. 2017 yılında emlak vergisinin birinci taksiti mart ayında, 2. taksiti ödemeleri ise Eylül ayında yapılmıştı. 2018 yılı ile ilgili ödeme takvimi henüz belli olmadı ancak açıklanır açıklanmaz yine bu haberimiz üzerinden bu bilgiyi öğrenebilirsiniz.

2018 EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR ?

Emlak Vergisi taksitleri taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye direk olarak yapılacağı gibi ilgili belediyelerin hesabının bulunduğu banka şubelerine de ödeme yapılabilir. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Busabah MalatyaEmlak Vergisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BU SOKAKLARA DİKKAT!
BU SOKAKLARA DİKKAT!
MESCİDİ AKSA FOTOĞRAFLARI
MESCİDİ AKSA FOTOĞRAFLARI
SERGİ VE NAKIŞ KURSU AÇILIŞI YAPILDI
SERGİ VE NAKIŞ KURSU AÇILIŞI YAPILDI

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim