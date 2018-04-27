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Emine Erdoğan, Arapgir Standını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "3.Yerel Tohum Buluşmaları Şanlıurfa" etkinliğine katılan Arapgir Belediyesinin standını ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Arapgir Standını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "3.Yerel Tohum Buluşmaları Şanlıurfa" etkinliğine katılan Arapgir Belediyesinin standını ziyaret etti.

27 Nisan 2018 Cuma 09:00
Emine Erdoğan, Arapgir Standını Ziyaret Etti

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı'nın katılımıyla GAPTAEM Talat Demirören Araştırma İstasyonu'nda düzenlenen "3.Yerel Tohum Buluşmaları Şanlıurfa" etkinliğine katıldı.

REYHAN ÇAYI VERİLDİ

Arapgir'e ait yerel tohumlar, fidanlar ve yöresel ürünler sergilendiği etkinlikte Arapgir standını ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan,Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'dan Arapgir ilçesine özgü yerel tohumlar ve yöresel ürünler hakkında bilgi aldı.Ziyaret sırasında Emine Erdoğan ile eski bakan Fatma Güldemet Sarı'ya Başkan Haluk Cömertoğlu tarafından hazırlanan reyhan çayının yanı sıra reyhan ürünlerinden oluşan set verildi.

60 ayrı Arapgir yerel tohum çeşidiyle üreticiyi destekleyerek bu alanda bir kalkınma modeli oluşturan Arapgir Belediyesi, etkinlik boyunca yoğun ilgi gören Arapgir standında katılımcılara ilçede yetiştirilen ürünler hakkında bilgiler verilerek ilçeye özgü yöresel lezzetleri ikram edildi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Emine ErdoğanArapgirMalatya
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