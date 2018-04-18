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Emin Ayık Savunmasını Yaptı

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Malatya’da görülen ana davada, dönemin 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık’ın esas hakkındaki savunması alındı.

Emin Ayık Savunmasını Yaptı

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Malatya’da görülen ana davada, dönemin 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık’ın esas hakkındaki savunması alındı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:03
Emin Ayık Savunmasını Yaptı

Yakınca Spor Salonu'nda kurulan mahkeme salonunda görülen FETÖ/PDY ana davasında 24’ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Esas hakkındaki savunmaların alındığı duruşmada, karacı sanıkların ardından havacı sanıkların dinlenmesine geçildi. Bugünkü celsede ilk olarak dönemim 7. Ana Jet Üs Komutanı olarak görev yapan eski Tuğgeneral Emin Ayık esas hakkındaki son savunmasını gerçekleştirdi.

Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada savunmasını yapan Ayık, görev yaptığı süre zarfında terörle mücadele başta olmak üzere önemli görevler gerçekleştirdiklerini ifade etti. 15 Temmuz günü yaşanan darbe girişimiyle ilgili üslerinde saat 04.00’e kadar bir hareketliliğin yaşanmadığını ileri süren Ayık, sonrasında Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi ile koordineli olarak Kayseri’den havalanan 7 kargo uçağının Malatya'ya indirildiğini ifade etti.

“SUÇLANMAM HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUNDUR”

Kargo uçaklarının tamamen hiyerarşi içerisinde gerçekleşen emirle indirildiğini ileri süren Ayık, sonrasında İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Kamalak ile birlikte uçaktaki personelleri gözaltına aldırarak emniyet ekiplerine teslim edildiğini iddia etti. Yurtta Sulh Konseyi tarafından darbe gecesi açıklanan sıkıyönetim komutanlığı ibareli listede kendisinin 7. Ana Jet Üssü Komutanı olarak devam edeceğinin yazılmasının kendi iradesi dışında geliştiğini ileri süren Ayık, "İznim ve onayım olmadan, haberim olmadan gerçekleşmiştir. Kendileriyle temasım olmayan bir görevle suçlanmam hukuki dayanaktan yoksundur" iddiasında bulundu.

Darbecilerle birlikte hareket etmediğini savunan Emin Ayık, darbe girişiminden önce terfi beklediğini söyledi. Darbe kalkışmasından önceden haberdar olduğu yönündeki suçlamayı kabul etmeyen Ayık, savunmasını şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz darbe girişiminde bahse konu F4 uçakları kullanılacak olsaydı, ilgili yerlerle mutabakat sağlanması gerekirdi. Uçakların silah yüklü olarak koordinesi, uçuş ekibinin koordine edilmesi uçakların sorunsuz kaldırılıp indirilmesi için uçak kulesiyle koordine sağlanması gerekirdi. Bununla ilgili bir hazırlık yapılmamıştır. Ben dahil bütün personel 15 Temmuz’da normal olarak mesaiye gelmiştir. Mesai sonunda tüm personelin katılımıyla bayrak merasimi yapılarak tamamlanmıştır. Rutin faaliyetlerin dışında farklı bir durum olmamıştır."

"İNEN KARGO UÇAKLARININ KONTROLÜNÜ YAPTIM"

Darbe girişimi gecesi üsse gitme sebebini 'Olayların başlamasının ardından personeli kontrol altına tutmak için' diyerek açıklayan Emin Ayık, dört adet F-4 uçağının kalkışına izin vermediğini ileri sürerek, "Kargo uçaklarının indirilip, içindekilerin gözaltına alınması için kuzey pist başı bölgesine gittim. Uçakların sorunsuz bir şekilde indirilip, içindekilerin gözaltına alınmasıyla uğraşıyordum. Dört F-4 uçağının hazır hale getirilmesinden haberim olmadı. Telsizden iki F-4 uçağının ruleye çıktığı bildirildi. O sırada bulunduğum noktada telsizle temas kurulamıyordu. İnen kargo uçaklarının kontrolünü tek tek yaptım. 4. uçaktan 5. uçağa (piste inen kargo uçakları) geçerken uçakları gördüm. F-4'lerin park yerlerine dönmelerini ikaz ettim. O esnada pist açıktı. F-4 uçaklarının rulede olduğu esnada, kargo uçakları iniş halindeydi. F4 uçakları ana piste gelerek kalkış yapma imkanı vardı" diye konuştu.

Ayık, iddianamedeki suçlamaları kabul etmeyerek, mahkemeden beraatını talep etti. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaTuğgeneral Emin AyıkFETÖ Davası
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