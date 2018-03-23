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EMEKLİYE MÜJDE!

30 yıldan fazla çalışan yaklaşık 253 bin memur emeklisine ikramiyelerinin ödenmesi ay sonuna kadar tamamlanacak.

EMEKLİYE MÜJDE!

30 yıldan fazla çalışan yaklaşık 253 bin memur emeklisine ikramiyelerinin ödenmesi ay sonuna kadar tamamlanacak.

busabahmalatya
busabahmalatya
23 Mart 2018 Cuma 16:45
EMEKLİYE MÜJDE!

Hükümet, kamuda 30 yıldan fazla çalışan memur emeklilerinin ikramiyelerinin ödemesini bu ayın sonuna kadar tamamlayacak.

252 bin 476 kişiye toplamda 1 milyar 110 milyon lira ödeme yapılmış olacak. Son 3 yıllık primlerini zamanında ödeyip de zora düşen işletmelerin, esnafın talepte bulunması durumunda ödemelerde kolaylık sağlanacak. Taşerondan kadroya geçenler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katını promosyon alacak.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar`dan AçıklamaSosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı için 3 tahminde bulundu. Nacar, "Buna göre zam oranı yüzde 4, yüzde 4.5, ya da yüzde 5 olabilir. Örnekleme yapacak olursak halen 2 bin lira olan maaş zam oranı yüzde 4 olursa 2 bin 80 lira, yüzde 4.5 çıkarsa 2 bin 90 lira, yüzde 5 olarak gerçekleşirse 2 bin 100 liraya yükselecektir" dedi.

Emeklilerin gözünün maaşın yüzde 4-5’i oranındaki ek ödemede artış getirecek kararda olduğunu söyleyen Sosyal Güvenlik Uzmanı Nacar, vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemede yüzde oranları düşük kaldığını bu oranların yüzde 8-9’a yükseltilmesi çağrısı yaptı.

Yaklaşık 9 milyon emekliye her ay maaşlarıyla birlikte verilen ek ödemede artış konusunu gündeme getiren Nacar, emeklilere ödenen vergi iadesinin 2006 yılında kaldırıldığını bunun yerine ek ödeme uygulaması getirildiğini, ek ödemelerin emekli aylık miktarına göre yapıldığına dikkat çekerek "Bu yılın ilk 6 aylık döneminde emekli aylığı bin 18 liraya kadar olanlara yüzde 5, bunun üzerinde olanlara ise yüzde 4 ek ödeme yapılıyor. Oysa emekliler, temel gıda maddeleri için yüzde 8 katma değer vergisi, doğalgaz, elektrik ve su gibi zorunlu harcamalara da ortalama yüzde 15 vergi ödüyor" dedi.

Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin düşük yüzdelerle ödenmesinin zamanla emeklilerin aleyhine olan bir uygulamaya dönüştüğünü ifade eden Nacar, şunları kaydetti:

"Emeklilerimizin harcamalarındaki fişlerin karşılığı olarak aldıkları yüzde 15 oranına kıyasla bugünkü ek ödeme yüzde oranları düşük kalıyor. Bugün emeklilerimiz, ek ödemedeki yüzde 4 ila 5`lik düşük oranlar nedeniyle her ay maddi kayba uğruyor. Bu, emeklilerimizin vergi yükünü omuzlarında hissetmesine neden oluyor. Bu yükün azaltılması ek ödeme oranlarının yüzde 8-9`a yükseltilmesiyle bir miktar mümkündür."

Çalışma gücünü yüzde 60 oranında kaybeden şeker hastalarının bin 800 gün primleri varsa malulen emekli olabildiğini belirten Erhan Nacar, "Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışma gücünü belli bir oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor. Şeker hastaları da eğer şartları sağlayabiliyorsa malulen emekli olabiliyor. Malulen emeklilikte rahatsızlığın sigorta olduktan sonra, yani çalışırken ortaya çıkması ve çalışma gücünün en az yüzde 60 oranında kaybedilmiş olması gerekiyor. Bunun yanında en az bin 800 gün prim ödenmiş olması da isteniyor.

Hastalığın en az 3 organı bozması ve raporla belgelenmesi talep ediliyor. Yurt dışında yüzde 90 ve hatta yüzde 100 raporu olanlar Türkiye’den malulen emekli olmak için tekrar Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek yönlendirdiği hastanede heyete girmeleri gerekmektedir. En az yüzde 60 rapor almaları gerekmektedir" ifadesini kullandı. busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 23.03.2018 16:48
Anahtar Kelimeler:
Emekliye MüjdeMemura IkramiyeErhan NacarMalatya
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