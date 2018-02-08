EMEKLİLER, OTOBÜSE ÜCRETSİZ BİNEMEYECEK

MOTAŞ, dün tarihi bir karara imza attı. 31 Ocak 2018 tarih ve 2018/1 sayılı Malatya Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı gereği 7 Şubat 2018 tarihinden geçerli olmak üzere şehir içi toplu taşıma ücret tarifesi yeniden düzenlendi.

65’LİKTE DEĞİŞİKLİK YOK

Bu anlamda artık emekli biniş ücreti sivil tarifeye, yani 2 lira 15 kuruşa getirildi. Öğretmen ve din görevlilerinin de indirimli kart ücret tarifesi sivil tarifeye, yan, 2 lira 15 kuruşa getirildi. Öte yandan 65’lik kartlarda herhangi bir değişikliğin olmadığı ve 65’lik karta sahip olan vatandaşların ücretsiz olarak toplu ulaşım araçlarından yararlanacağı vurgulandı.busabahmalatya.com