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EMEKLİLER İÇİN ARSA BULUNDU

Malatya Valiliğinin İkizce Mahallesi 169 ada 1 parselde 170 dönüm olan hazine arazisini emeklilere tahsis edeceğini bildirdi.

EMEKLİLER İÇİN ARSA BULUNDU

Malatya Valiliğinin İkizce Mahallesi 169 ada 1 parselde 170 dönüm olan hazine arazisini emeklilere tahsis edeceğini bildirdi.

busabahh
busabahh
16 Mart 2018 Cuma 11:03
EMEKLİLER İÇİN ARSA BULUNDU

Başbakanlığın Malatya’da evi olmayan emeklilere ve dar gelirli aileler uygun taksitlerle tahsis edeceği evler için girişimlerde bulunan Tüm İşçi Emeklileri Derneği Başkanı Mehmet Tangüner, geçen hafta Ankara’da TOKİ Başkan Yardımcısı Sami Er ile yapılan görüşmenin olumlu geçmesinin ardından Malatya Valiliğinin İkizce Mahallesi 169 ada 1 parselde 170 dönüm olan hazine arazisini emeklilere tahsis edeceğini bildirdi.

Başbakanlığın Malatya’da evi olmayan emeklilere ve dar gelirli aileler uygun taksitlerle tahsis edeceği evler için girişimlerde bulunan Tüm İşçi Emeklileri Derneği Başkanı Mehmet Tangüner, geçen hafta Ankara’da TOKİ Başkan Yardımcısı Sami Er ile yapılan görüşmenin olumlu geçmesinin ardından Malatya Valiliğinin İkizce Mahallesi 169 ada 1 parselde 170 dönüm olan hazine arazisini emeklilere tahsis edeceğini bildirdi.

Derneğe kayıtlı emekli ve dar gelirli aileler sevinirken, Dernek Başkanı Mehmet Tangüner, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ile yaptığı görüşmede bu evler için tahsisi edilecek arsada yapılmasına bir engel olmadığını, ellerinden gelen her türlü yardımı emekliler için yapacaklarının sözünü aldıklarını ifade etti. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 16.03.2018 11:27
Anahtar Kelimeler:
BusabahmalatyaArsaKonutTOKİEmeklilerSami ErMehmet Tangüner
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