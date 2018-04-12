EMEKLİLER CEVAP BEKLİYOR

Emeklilerin bir ev sahibi olma hayalleri adeta Arap saçına döndü. Yıllarca TOKİ tarafından kendilerine konut yapılmasını bekleyen emekliler, umduklarını bir türlü bulamadılar. Yer konusunda sıkıntı yaşayan ve ilk etapta kendilerine yer gösterilmesine rağmen gösterilen bu yerlerin emeklilere verilmemesi emeklilerde hayal kırıklığı yaratsa da Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, BUSABAH’a konuşarak, hala emeklilerin konut sahibi olması konusunda umutlu olduğunu söyledi.

UMUDUMUZU YİTİRMEDİK

Konut yapımı için umudunu yitirmediğini ifade eden Başkan Tangüner, “20 gün önce ben TOKİ Başkanlığına gittim. TOKİ Başkanlığında Malatyalı olan Sami Er’le görüştüm. ‘Malatya için elimizden geleni yapacağız’ dedi. Ancak arsa meselesi var. Daha önce birkaç kez arsa bulduk. Bu konuda bazı sıkıntılar oldu. Bundan dolayı arsalarımız iptal oldu. Şimdide Beylerderesi’ndeMASKİ’nin tama arkasında 165 dönüm, tarım niteliğini kaybetmiş olan yeni bir arsa bulduk. Biz bu arsayla ilgili Sayın Valimizle görüştük. Valimiz bu konuda yardımcı olacağını ifade etti. İl Başkanımız, milletvekillerimiz ve Bakanımızın da bu hadiseden haberi var. Bir dosya hazırladık ve Sayın Bakanımıza takdim ettik. Bakanımız da Vali Bey’e dosyayı verdi. Bakanımız da gerekli olan talimatı verdi. Olur, kanaatindeyim” diye konuştu.

EN BÜYÜK PROBLEMLERİ KONUT MESELESİ

“Biz aşağı yukarı 3 yıldan bu yana TOKİ’nin emeklilere Malatya’da konut yapması için uğraşıyoruz” diyen Başkan Tangüner, şunları kaydetti:

“Ancak bir arpa boyu ilerleme kaydedemedik. 25 vilayetimizde emekliler ve dar gelirliler için konut yapımına başlandı. Hatta teslim olan yerler de var. Emekliler de zaten dar gelirli. Bizim bütün arzumuz Malatya milletvekilleri, Bakanımız, 2 Genel Başkan Yardımcımızın bu işe eğilmeleri. İsterlerse Malatya’ya emekliler için konut kazandırırlar. Çok problemimiz var, en büyük problemimiz ise emeklilere bir konut yapılması. Artık üyelerimiz bizi sıkıştırıyor. Bizim en büyük sıkıntımız arsa. Arsa buluyoruz ‘Burası kamu için kullanılacak, burada koku var’ deyip bizleri oyalıyorlar. Biz artık tek bir cevap bekliyoruz; ya evet ya da hayır. Cevabın evet olması gerekiyor. Çünkü 25 vilayette emeklilere konut verilmesine başlandı. Komşumuz Elazığ, Şanlıurfa, Konya, Kayseri, Mersin hatta Gaziantep’te 48 bin ev yapılıyor. 16 bin tanesi emekliye. Bakanımız var, 2 genel başkan yardımcımız var, milletvekillerimiz var, bir zahmet bizim bu sorunumuza eğilsinler. Yarın onlar da bizim gibi emekli olacaklar. Biz hassaten rica ediyoruz, bize yardımcı olsunlar, bir an önce bunun hayata geçmesini istiyoruz.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi