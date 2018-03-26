“EMEKLERİMİZİN ÇALINMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

MTSO'da 1 Nisan'da yapılacak oda seçimlerine kısa bir süre kalırken, dün bir basın toplantısı düzenleyen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz günlerde MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ve Meclis Başkanı Sami Payza'nın yapmış olduğu basın açıklamasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Sadıkoğlu, "Aylardır girmedik kurum, ziyaret etmedik ticaret erbabı bırakmayan ekibimin ve şahsımın emeklerinin çalınmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

“KAMERA KAYITLARI ELİMİZDE MEVCUTTUR”

MTSO mevcut yönetiminin YSK'nın belirlediği süre zarfında uymadığını iddia eden Sadıkoğlu, "21 Mart günü saat 17.00 sularında MTSO binasına üyelerimiz ile birlikte ziyaret yapmış ve yasal sürenin bitmesine rağmen mevcut yönetimin borcu olan üyelerin borçlarını yasal sürenin dışında yatırmasına ve işlem yapılmasına müsaade ettiği gözlemlenmiştir. Üslup ve ahlakımızı bozmadan konuyu il seçim müdürlüğü yetkilileri ile MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ve Meclis Başkanı Sami Payza'ya ilettik, konu hakkında sonuç alamayınca yasal mercilere müracaat etmek için MTSO binasında yaptığımız basın açıklaması sonrasında ayrıldık. MTSO binasındaki tüm görüşme anları ve yaşanan diyaloglar tüm gerçekliği ile ortaya koyan kamera kayıtları elimizde mevcuttur" şeklinde konuştu.

Battalgazi İlçe Seçim Müdürlüğüne yaptıkları yasal müracaatlarının Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından incelenerek nihai kararın kendilerine tebliği edildiğini kaydeden Sadıkoğlu, oda üyeleri ve kamuoyuna da seslendi. Sadıkoğlu, "MTSO'yu yönetmeye haiz olmayan bu kişilerle Malatya'nın kaybedeceği bir 4 yıl daha olmadığını yaşanan olaylar bize göstermiş ve 1 Nisan'da değişimin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur"diye konuştu. busabahmalatya.com