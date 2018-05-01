Emek Ve Dayanışma Günü Mesajı

Göğüs mesajında şunları belirtti:

“İşçi ve emekçi kardeşlerimizin, tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü' kutluyorum. Emekleri ve alın terleriyle, ülkemizin ilerlemesinde ve refah düzeyinin yükselmesinde önemli pay sahibi olan işçi ve emekçilerimiz, bu ülkenin lokomotifi durumundadır.Bünyesinde çalıştırdığı binlerce işçi personelle büyük bir aile olan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya’mızın gelişmesi ve büyümesi için işçilerimizle omuz omuza hizmet vermektedir.Tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik eder, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam dilerim.” (Bülten)