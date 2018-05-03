Elini Sıkmadığımız Kardeşimiz Kalmayacak

AK Parti milletvekili aday adayı Fatih Serkan Erkuş’un ziyaretinde konuşan BUSABAH gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı Türkiye’nin çok önemli bir seçim sürecine girdiğini belirterek, “Bu süreçte Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlerle ilgili bir söylemi ve mecliste kanun düzenlemeleri oldu. Türkiye’de gençlerin geleceği noktasında ilk defa seçilme yaşının aşağı indirildiği döneme şahit oluyoruz. 19 yaşında bir ismin ortaya hedefler koyarak Türkiye’yi yönetme ve Malatya’dan şehrini temsil etme çabasını saygı ve takdirle karşılıyorum. Bu medeni cesareti kutluyoruz. Bununla birlikte zorlu bir seçim süreci var. Hem Türkiye’nin gidişatını belirleyecek hem de Türkiye’nin içinde bulunduğu Orta Doğu’daki ülkelerin kaderini belirleyecek bir seçim süreci yaşıyoruz. Bu süreçte tüm aday adaylarına olduğu gibi Serkan Bey’e de eşit mesafedeyiz. Gazete olarak Türkiye ve Malatya olarak hayırlı bir seçim sürecinin geçmesini diliyoruz. Size de seçim çalışmalarınızda başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALARIMIZ DAHA ÇOK GENÇLİK ÜZERİNE OLACAK

Aday adayıErkuş da, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Boğaziçi Kampüsü’nde 2012-2013 açılışındaki konuşmasında ‘Seçilme yaşı 18 olsun’ dediğinden itibaren kendimizi bu şekilde yetiştirmeye ve adapte etmeye gayret gösterdik ve erken seçim münasebetiyle 24 Haziran’da seçimlere giriyoruz. Bu münasebet sebebi ile de aday adaylığımızı ilan ettik. İlçe ziyaretlerimizi tamamlamak üzereyiz. Bugünde BUSABAH gazetesini ziyaret için buradayız. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türk gençliğine özellikle de bizlere de çok önem vermekte ve gençliğin Türkiye’nin lokomotifi olduğunun farkındadır. Bizde bu amaç ve gaye ile bu yola baş koyduk. Bizim çalışmalarımız daha çok gençlik üzerine olacak. Malatya’da elini sıkamadığım genç kardeşim, gönlüne giremeyeceğimiz genç kardeşimiz kalmayacak. Hepsine tek tek ulaşmayı gaye ediniyoruz. Malatya TÜİK raporlarına göre genç nüfusun çoğunlukla yaşadığı bir şehir ve nüfus yoğunluğuna göre de gençlerin Malatya’ya yön verdiği apaçık ortadadır. Biz bu şekilde çalışmalar yapıp genç kardeşlerimizin ve Malatya halkının mecliste temsilcisi olabilmek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi