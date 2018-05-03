Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102909
ALTIN
178.081
DOLAR
4.2173
STERLİN
5.7247
EURO
5.0553

Elini Sıkmadığımız Kardeşimiz Kalmayacak

BUSABAH gazetesini ziyaret eden İnönü Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi AK Parti Malatya milletvekili aday adayı Fatih Serkan Erkuş, Malatya’da elini sıkmadıkları, gönlüne giremediği genç kardeşlerinin kalmayacağını belirterek çeşitli açıklamalarda bulundu.

Elini Sıkmadığımız Kardeşimiz Kalmayacak

BUSABAH gazetesini ziyaret eden İnönü Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi AK Parti Malatya milletvekili aday adayı Fatih Serkan Erkuş, Malatya’da elini sıkmadıkları, gönlüne giremediği genç kardeşlerinin kalmayacağını belirterek çeşitli açıklamalarda bulundu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 19:59
Elini Sıkmadığımız Kardeşimiz Kalmayacak

AK Parti milletvekili aday adayı Fatih Serkan Erkuş’un ziyaretinde konuşan BUSABAH gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı Türkiye’nin çok önemli bir seçim sürecine girdiğini belirterek, “Bu süreçte Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlerle ilgili bir söylemi ve mecliste kanun düzenlemeleri oldu. Türkiye’de gençlerin geleceği noktasında ilk defa seçilme yaşının aşağı indirildiği döneme şahit oluyoruz. 19 yaşında bir ismin ortaya hedefler koyarak Türkiye’yi yönetme ve Malatya’dan şehrini temsil etme çabasını saygı ve takdirle karşılıyorum. Bu medeni cesareti kutluyoruz. Bununla birlikte zorlu bir seçim süreci var. Hem Türkiye’nin gidişatını belirleyecek hem de Türkiye’nin içinde bulunduğu Orta Doğu’daki ülkelerin kaderini belirleyecek bir seçim süreci yaşıyoruz. Bu süreçte tüm aday adaylarına olduğu gibi Serkan Bey’e de eşit mesafedeyiz. Gazete olarak Türkiye ve Malatya olarak hayırlı bir seçim sürecinin geçmesini diliyoruz. Size de seçim çalışmalarınızda başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALARIMIZ DAHA ÇOK GENÇLİK ÜZERİNE OLACAK

Aday adayıErkuş da, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Boğaziçi Kampüsü’nde 2012-2013 açılışındaki konuşmasında ‘Seçilme yaşı 18 olsun’ dediğinden itibaren kendimizi bu şekilde yetiştirmeye ve adapte etmeye gayret gösterdik ve erken seçim münasebetiyle 24 Haziran’da seçimlere giriyoruz. Bu münasebet sebebi ile de aday adaylığımızı ilan ettik. İlçe ziyaretlerimizi tamamlamak üzereyiz. Bugünde BUSABAH gazetesini ziyaret için buradayız. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türk gençliğine özellikle de bizlere de çok önem vermekte ve gençliğin Türkiye’nin lokomotifi olduğunun farkındadır. Bizde bu amaç ve gaye ile bu yola baş koyduk. Bizim çalışmalarımız daha çok gençlik üzerine olacak. Malatya’da elini sıkamadığım genç kardeşim, gönlüne giremeyeceğimiz genç kardeşimiz kalmayacak. Hepsine tek tek ulaşmayı gaye ediniyoruz. Malatya TÜİK raporlarına göre genç nüfusun çoğunlukla yaşadığı bir şehir ve nüfus yoğunluğuna göre de gençlerin Malatya’ya yön verdiği apaçık ortadadır. Biz bu şekilde çalışmalar yapıp genç kardeşlerimizin ve Malatya halkının mecliste temsilcisi olabilmek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Fatih Serkan ErkuşAk PartiAday
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Topsöğüt Caddesi Asfaltlandı
Topsöğüt Caddesi Asfaltlandı
Acı Yoksa Başarı da Yok
Acı Yoksa Başarı da Yok
Hz. Peygamber’in Gündelik Hayatı Anlatıldı
Hz. Peygamber’in Gündelik Hayatı Anlatıldı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim