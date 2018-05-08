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“Elimizden geleni durmaksızın yapacağız”

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği erken seçimi öncesi BUSABAH gazetesine milletvekili aday adaylarının ziyareti sürüyor. Dün AK Parti Malatya milletvekili aday adayı Uzm. Dr. Cumali Alan da bir ziyaret gerçekleştirdi. Alan, “Türkiye’mizin 2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda durmaksızın bizde elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Elimizden geleni durmaksızın yapacağız”

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği erken seçimi öncesi BUSABAH gazetesine milletvekili aday adaylarının ziyareti sürüyor. Dün AK Parti Malatya milletvekili aday adayı Uzm. Dr. Cumali Alan da bir ziyaret gerçekleştirdi. Alan, “Türkiye’mizin 2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda durmaksızın bizde elimizden geleni yapacağız” dedi.

08 Mayıs 2018 Salı 13:18
“Elimizden geleni durmaksızın yapacağız”

Ziyarette milletvekili aday adayı Cumali Alan şu açıklamalara yer verdi:

“1971 Malatya doğumluyum. Malatya İmamhatip Lisesi mezunuyum. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. Sağlıkçıyım. İstanbul’da Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iktisat yapıyorum. Devlet Hastanemizde çalıştıktan sonra 2 yıl başhekimlik yaptım. Daha sonra da hastaneler birleştikten sonra Beydağı Devlet Hastanesi’nde çalıştım. Ve 2012’den itibaren de Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’nde 5 yıl süreyle başhekimlik görevinde bulundum. Gerek hastanede hekim olarak çalışırken gerekse de idari görevimizi yaparken Malatya’da olumlu bir intiba verdik. Halkımızın takdirini kazandığımızı düşünüyoruz. Çünkü bunu sadece siyasi süreçte değil sokakta yürürken, söyleşi yaparken birçok yerde insanımızla karşılaşırken hep olumlu şeyler duyduk. İdarecilik görevi yaparken son zamanlarda özellikle sağlıkta karne uygulaması var. Ve denetçilerle ilgili olan bir uygulamadır. Bu uygulama birçok kriterden oluşuyor. Bu bağlamda karne uygulaması ile yöneticilere not veriliyor. Bu anlamda da bizim hastanemiz 5 yıl üst üste Malatya’da birinci oldu. Hastanede yaptığımız yenilikler olsun, halkın sorunları ile birebir ilgilenme noktasında halkın takdirini kazandık.

AK Parti Türkiye’ye son 16 yıl içerisinde ciddi yatırımlarda bulunmuş, çağ atlatmış bir parti ve özellikle de dünya lideri olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti saflarında biz de bu hizmet çıtamızı Türkiye’nin geneline yaymak istedik. İnşallah bu adımdan sonra seçilirsek Türkiye’mizin 2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda durmaksızın bizde elimizden geleni yapacağız. Seçim sürecinin Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum.”

BU ATEŞTEN GÖMLEĞİ GİYMEYE TALİP OLDUNUZ

BUSABAH gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı ise şu ifadeleri kullandı:

“Cumali Hocamızı sağlık sektöründen Malatyalılar tanıyor ve yakından biliyorlar. Sağlık sektöründen geldiği için sağlıkla ilgili hem şehrimizin hem de ülkemizin sorunlarını en iyi tanıyan isimlerden biri. Bu dönem Türkiye için zor bir seçim dönemi. Türkiye hem kendi yönetim şeklini seçerken hem de bölgeye ışık tutacak, bölgeyi yönetecek bir yönetimi seçecek. Bu zor dönemde sizler de milletvekili aday adayı olarak siyasetin içerisinde hem taşın altına elini atma anlamında hem de devletin, milletin yanında bir birey olarak bu ateşten gömleği giymeye talip oldunuz. Allah yardımcınız olsun. Ülkemiz, şehrimiz ve sizin adınıza inşallah güzel bir seçim olur.”

Hilal Demirtaş

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Cumali AlanAk PartiMilletvekiliAday Adayı
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