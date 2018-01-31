“ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI BEKLEMEYECEĞİZ!”

Memur-Sen Malatya Şubesi Kadın Kolları üyeleri ile Memur-Sen’e bağlı Sendika başkan ve üyeleri dün Afrin Operasyonuna destek olmak için Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundular. Avni Kiğılı Kız İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte ilk konuşmayı Memur Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım yaptı.

Başkan Yıldırım, bu kampanyayı Memur-Sen Kadınlar Kolları ve Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ortaklaşa düzenlediğini dile getirerek, burada amacın ‘kan vermek, can vermek’ olduğunu söyledi.

KAN LAZIM OLUYOR

Kampanyayı düzenleyenlere teşekkür eden Başkan Yıldırım, “Oradaki askerlerimiz, güvenlik görevlilerimiz, Özgür Suriye ordusu mücadele ediyor. Burada yaralanmalar, şehitlerimiz oluyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Orada kan lazım oluyor. Unutmayalım ki bu gün başkasına lazım olan kan yarın bize lazım olabilir. Onun için her an tetikte olup kan verme konusunda insanımızın duyarlı olmasını özellikle istiyorum. Biz Memur Sen olarak konuda her konuda olduğu gibi bu konuda da duyarlılığımızı üst düzeyde tutmaya devam edeceğiz. Bu kampanyayı düzenleyen Kadınlar Komisyonumuza, Avni Kiğılı Kız İmam Hatip Lisemize ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

DESTEK OLMAK İSTEDİK

Son olarak söz alan Memur-Sen Malatya Kadın Kolları Başkanı Nurhan Bilici de, şunları söyledi:

“Ortadoğu'da, gönül coğrafyamızın yanı başında, medeniyetimizin kalbinde yanan fitne ateşini söndürmek için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmış olan kahraman askerimize destek olmak amacıyla düzenlediğimiz kan bağışı programımıza hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. Bütün sevdiklerini geride bırakan yiğit askerimiz ‘Bizi beklemesinler’ diyecek kadar yürekli iken bizim eli kolu bağlı beklememiz olacak şey değildi. Bekleyeceğiz elbette fakat elimiz, kolumuz bağlı beklemeyeceğiz. Üzerimize ne düşüyorsa elimizden ne geliyorsa onu yapıp bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz elbette, alınlarında binlerce yıllık medeniyetin cesaret ışıkları parlayan kahramanların Bedir'den dönüşünü bekler gibi bekleyeceğiz. Beklerken boş durmadık gözyaşına bulaşmış dualarımızın yanına kanlarımızla da destek olalım istedik.”

Son olarak kan veren üyelere Memur-Sen Malatya Kadın Kolları Başkanı Nurhan Bilici kitap hediye etti.busabahmalatya.com