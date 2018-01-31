Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
120165
ALTIN
162.124
DOLAR
3.7541
STERLİN
5.3091
EURO
4.6720

“ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI BEKLEMEYECEĞİZ!”

Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak için gerçekleştirdikleri kan bağışı etkinliğinde konuşan Memur-Sen Malatya Kadın Kolları Başkanı Nurhan Bilici, “Bütün sevdiklerini geride bırakan yiğit askerimiz ‘Bizi beklemesinler’ diyecek kadar yürekli iken bizim eli kolu bağlı beklememiz olacak şey değildi. Bekleyeceğiz elbette fakat elimiz, kolumuz bağlı beklemeyeceğiz” dedi.

“ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI BEKLEMEYECEĞİZ!”

Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak için gerçekleştirdikleri kan bağışı etkinliğinde konuşan Memur-Sen Malatya Kadın Kolları Başkanı Nurhan Bilici, “Bütün sevdiklerini geride bırakan yiğit askerimiz ‘Bizi beklemesinler’ diyecek kadar yürekli iken bizim eli kolu bağlı beklememiz olacak şey değildi. Bekleyeceğiz elbette fakat elimiz, kolumuz bağlı beklemeyeceğiz” dedi.

busabahmalatya
busabahmalatya
31 Ocak 2018 Çarşamba 12:22
“ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI BEKLEMEYECEĞİZ!”

Memur-Sen Malatya Şubesi Kadın Kolları üyeleri ile Memur-Sen’e bağlı Sendika başkan ve üyeleri dün Afrin Operasyonuna destek olmak için Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundular. Avni Kiğılı Kız İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte ilk konuşmayı Memur Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım yaptı.

Başkan Yıldırım,  bu kampanyayı Memur-Sen Kadınlar Kolları ve Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ortaklaşa düzenlediğini dile getirerek, burada amacın ‘kan vermek, can vermek’ olduğunu söyledi.

KAN LAZIM OLUYOR

Kampanyayı düzenleyenlere teşekkür eden Başkan Yıldırım, “Oradaki askerlerimiz, güvenlik görevlilerimiz, Özgür Suriye ordusu mücadele ediyor. Burada yaralanmalar, şehitlerimiz oluyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Orada kan lazım oluyor. Unutmayalım ki bu gün başkasına lazım olan kan yarın bize lazım olabilir. Onun için her an tetikte olup kan verme konusunda insanımızın duyarlı olmasını özellikle istiyorum.  Biz Memur Sen olarak konuda her konuda olduğu gibi bu konuda da duyarlılığımızı üst düzeyde tutmaya devam edeceğiz. Bu kampanyayı düzenleyen Kadınlar Komisyonumuza, Avni Kiğılı Kız İmam Hatip Lisemize ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

DESTEK OLMAK İSTEDİK

Son olarak söz alan Memur-Sen Malatya Kadın Kolları Başkanı Nurhan Bilici de, şunları söyledi:

“Ortadoğu'da, gönül coğrafyamızın yanı başında, medeniyetimizin kalbinde yanan fitne ateşini söndürmek için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmış olan kahraman askerimize destek olmak amacıyla düzenlediğimiz kan bağışı programımıza hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. Bütün sevdiklerini geride bırakan yiğit askerimiz ‘Bizi beklemesinler’ diyecek kadar yürekli iken bizim eli kolu bağlı beklememiz olacak şey değildi. Bekleyeceğiz elbette fakat elimiz, kolumuz bağlı beklemeyeceğiz. Üzerimize ne düşüyorsa elimizden ne geliyorsa onu yapıp bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz elbette, alınlarında binlerce yıllık medeniyetin cesaret ışıkları parlayan kahramanların Bedir'den dönüşünü bekler gibi bekleyeceğiz. Beklerken boş durmadık gözyaşına bulaşmış dualarımızın yanına kanlarımızla da destek olalım istedik.”

Son olarak kan veren üyelere Memur-Sen Malatya Kadın Kolları Başkanı Nurhan Bilici kitap hediye etti.busabahmalatya.com 

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekatı’Memur-Sen Malatya Kadın Kolları Başkanı Nurhan Bilici
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
21 MİLYONLUK YATIRIMDA SON
21 MİLYONLUK YATIRIMDA SON
ŞEHRİN GÖBEĞİNDE RASTGELE HAVAYA ATEŞ AÇTI
ŞEHRİN GÖBEĞİNDE RASTGELE HAVAYA ATEŞ AÇTI
ELEKTRİKÇİLER ODASI’NIN GENEL KURULU YAPILDI
ELEKTRİKÇİLER ODASI’NIN GENEL KURULU YAPILDI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim