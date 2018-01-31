ELEKTRİKÇİLER ODASI’NIN GENEL KURULU YAPILDI

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’in divan başkanlığını yaptığı genel kurula İl Ticaret Müdürü Ahmet Demirbağ, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet kooperatifi Başkanı Ali Evren, Oda Başkanları ve Oda üyeleri katıldılar. Malatya Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulunda başkanlığa İbrahim Halil İçen getirildi.

Genel kurulda mevcut yönetim kurulundan İbrahim Halil İçen ile Cebrail Çelik aday oldular.MESOB Başkanı Keskin, genel kurulun açılışında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatı’nın başarılı geçeceğine inandıklarını belirterek, “Türk milleti kimsenin toprağını işgal etmemiştir, her zaman adalet, huzur ve barış götürmüştür, kimsesizin kimsesi olmuştur. Her zaman terör örgütlerine karşı dimdik duran milletimize, ordumuza, Cumhurbaşkanımıza ve bu harekete destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ordumuzun Zeytin Dalı Harekatı’nda başarıyla döneceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

HALİL İÇEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Keskin, Malatya Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın başkanı iken vefat eden Hüseyin Baştürk’e Allah’tan rahmet diledi.Yapılan genel kurulda İbrahim Halil İçen 176 oy alırken, Cebrail Çelik ise 56 oy aldı.

Oda’nın mevcut yönetimi içinde aday olarak başkanlığa seçilen İbrahim Halil İçen, elektrikçi esnaf ve sanatkarın yaşamış olduğu sorunları ve sıkıntıları bildiklerini ve bu sorunların çözümü için her zaman çalışma yaptıklarını belirtti.Malatya Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın İbrahim Halil İçen başkanlığındaki yönetim kuruluna Aydın Kapıkıran, Abdullah Öztürk, Mehmet Gürbüz, Aziz Arikboğa, Yusuf Yılmaz ve İbrahim Karabulut getirilirken, Denetim Kuruluna ise Kürşad Bektaş, Ahmet Haluk Yılman ve Orhan Uğur seçildiler.(Bülten)