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Elektrik telleri faciayı getiriyordu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar yangına neden oldu. Vatandaşlar ise elektrik arızasını ilgili şirkete bildirmelerine rağmen konuya duyarsız kaldıklarını iddia ettiler.

Elektrik telleri faciayı getiriyordu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar yangına neden oldu. Vatandaşlar ise elektrik arızasını ilgili şirkete bildirmelerine rağmen konuya duyarsız kaldıklarını iddia ettiler.

05 Eylül 2018 Çarşamba 13:06
Elektrik telleri faciayı getiriyordu

Dilek Mahallesi İstasyon Caddesi Çıkmak Sokak’ta yaşanan olayda iddiaya göre elektrik tellerinden kıvılcım çıktı. Durumu Malatya’daki elektrik arızalarına bakan Fırat Aksa şirketine bildirdi. Ancak köylülerin iddiasına göre 2 gün boyunca ilgili şirketin şikayeti değerlendirmediği ileri sürüldü. Dün gece de yine tellerden kıvılcımların çıkması ve yere düşmesi ile bahçede yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile alevler evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

“KİMSE SORUNU ÇÖZMEDİ”

Mahalle sakinleri, 2 gün önce elektrik şirketini aradıklarını ve sorunu ilettiklerini ifade ederek aradan geçen zaman zarfında kimsenin sorunu çözmediğini söylediler. Vatandaşların zamanında yangını fark etmesi üzerine alevlerin evlere sıçramadan söndürüldüğünü belirten vatandaşlar, “2 gündür AKSA’ya ulaşamıyoruz. Demek ki illa yangın çıkması lazım ki ilgili şirket elemanları gelsinler” diyerek duruma tepki gösterdiler. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Elektrik Telleri
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