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Elektrik Kesintileri Son Buldu

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. Malatya’da Yeşilyurt mahallelerinde yürüttüğü bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalar sonucunda bölgede elektrik kesintisi ve arızalar da son buldu.

Elektrik Kesintileri Son Buldu

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. Malatya’da Yeşilyurt mahallelerinde yürüttüğü bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalar sonucunda bölgede elektrik kesintisi ve arızalar da son buldu.

22 Eylül 2018 Cumartesi 10:36
Elektrik Kesintileri Son Buldu

Fırat EDAŞ, Topsöğüt, Şahnahan, Samanköy ve Dilek’de bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştirdi.  Çalışmalar kapsamında bölgede ağaç kesme, izalatör değişimi, iletken aralıklarında oluşan sarkmaların giderilmesi işlemleri yapılarak; Yeşilyurt ilçesinin enerji nakil hatlarında meydana gelebilecek olası elektrik kesintilerinin önüne de geçilmiş olundu.

Sürekli ve kaliteli enerjiye kavuşan ilçe halkı, çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Fırat EDAŞ, sorumluluk bölgesinde hizmet verdiği il ve ilçelerde, sürekli ve kesintisiz enerji sunmak için yaptığı bakım onarım çalışmalarına devam edileceğinin altını çizdi. (Bülten)

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 21.09.2018 17:39
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