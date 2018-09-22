Elektrik Kesintileri Son Buldu

Fırat EDAŞ, Topsöğüt, Şahnahan, Samanköy ve Dilek’de bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında bölgede ağaç kesme, izalatör değişimi, iletken aralıklarında oluşan sarkmaların giderilmesi işlemleri yapılarak; Yeşilyurt ilçesinin enerji nakil hatlarında meydana gelebilecek olası elektrik kesintilerinin önüne de geçilmiş olundu.

Sürekli ve kaliteli enerjiye kavuşan ilçe halkı, çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Fırat EDAŞ, sorumluluk bölgesinde hizmet verdiği il ve ilçelerde, sürekli ve kesintisiz enerji sunmak için yaptığı bakım onarım çalışmalarına devam edileceğinin altını çizdi. (Bülten)