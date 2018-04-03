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EL NAKIŞLARI KURSUNA YOĞUN İLGİ

Teknolojinin ilerlemesiyle her şeyin makineleştiği günümüzde eski dönemlerde el ile yapılan geleneksel el nakışları, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde açılan kurslarla günümüze taşınıyor.

EL NAKIŞLARI KURSUNA YOĞUN İLGİ

Teknolojinin ilerlemesiyle her şeyin makineleştiği günümüzde eski dönemlerde el ile yapılan geleneksel el nakışları, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde açılan kurslarla günümüze taşınıyor.

03 Nisan 2018 Salı 14:49
EL NAKIŞLARI KURSUNA YOĞUN İLGİ

Üniversite öğrencisinden ev hanımına kadar her yaş ve eğitim grubundan insanlar, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezine gelerek geleneksel el nakışları kursuna katılıyor. Kurs eğitmeni Ayşe Güzin Oğuzer tarafından verilen eğitimde 1950’li yıllarda yapılan nakışlar ile Amigurumi (içi doldurularak yapılan oyuncak) oyuncak bebek yapımı kursiyerlere gösteriliyor. Yoğun istek üzerine böyle bir kursun açıldığını belirten kurs eğitmeni Ayşe Güzin Oğuzer, "Eskimeye yüz tutan nakışları tekrar ortaya çıkarıyoruz. Eskiden yapılan kanaviçeleri, el nakışlarını gösteriyoruz. Kursumuza yoğun ilgi var. Hafta sonlarında Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde bu kursu veriyorum. Geleneksel El Nakışları Anadolu'nun binlerce yıllık kültürünü içinde barındırıyor. Kursumuza her yaş grubundan bayanlar ilgi gösteriyor. Bu kursun yanı sıra bir de Amigurumi oyuncak bebek yapımını da öğretiyorum. Amigurumi bebek yaparken özel bir ip kullanıyoruz. Amigurumi tekniğini öğrendiğiniz zaman harika oyuncaklar yapabilirsiniz. Bu bebeklerimiz tamamen el yapımı. Çocuklara el yapımı bu bebeklerin ve oyuncakların alınmasını öneriyoruz. Amigurumi ile yapılan oyuncakların sağlığa hiçbir zararı yok" diye konuştu.

Geleneksel El Nakışları Kursuna katılan kursiyerler ise Sanat Merkezinde böyle bir kursun açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler. (Bülten)busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 03.04.2018 14:52
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Belediyesi Sanat MerkeziGeleneksel El NakışlarıEl Nakışları Kursu MalatyaMalatyaBusabahmalatya
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