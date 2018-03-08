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EL EMEKERİ SERGİLENDİ

Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kadın Konuk Evinde kalan kadınları tarafından yapılan ‘El Emeği, Göz Nuru’ ürünleri sergisi Malatya Park AVM’ de sergilendi. 

EL EMEKERİ SERGİLENDİ

Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kadın Konuk Evinde kalan kadınları tarafından yapılan ‘El Emeği, Göz Nuru’ ürünleri sergisi Malatya Park AVM’ de sergilendi. 

busabahmalatya
busabahmalatya
08 Mart 2018 Perşembe 14:14
EL EMEKERİ SERGİLENDİ

Serginin açılışına Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, Himayeye Muhtaç Çocuklar ve Yaşlılar Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği (HİMYAÇ-DER) Başkanı Ayşe Ece Budan, Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Lütfü Hangün, Malatya Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdiresi Berna Bal Oğuztürk ve Kadın Konuk evi çalışanları katıldı. 
Serginin açılışında konuşan Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, kadının ailenin temel yapı taşı olduğunu belirterek,“Kadınların fırsat eşitliği temelinde hak ve özgürlüklerine kavuşması, bütün dünyanın ortak sorunudur. 8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadının hak ettiği değeri hatırlatan bir gündür. Bu hatırlatmayı, toplumun tüm kesimlerinde hedeflediğimiz farkındalığı oluşturmak için bir fırsat olarak görüyoruz. Medeniyetin kurucu unsuru olan kadın, emeği ve hüneri ile aile ocağının da temel unsurudur. Kadınsız üretim, kadınsız eğitim, kadınsız bilim ve kadınsız sanat düşünülemez. Güçlü kadın güçlü aile ve güçlü Türkiye anlamına gelmektedir. Kadınlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım” diye konuştu. 
Yapılan konuşmanın ardından sergiye katılan davetliler sergiyi gezdi. Serginin sonunda konuklar hep beraber 8 Mart Dünya Kadınlar günü anısına hazırlanan resim çerçevesi ile fotoğraf çektirdi. busabahmaltya.com

İHA

Son Güncelleme: 08.03.2018 14:18
Anahtar Kelimeler:
El Emeği Göz NuruKadınlar GünüKadın Konuk Evi
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