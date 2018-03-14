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EL EMEĞİ GÖZ NURU ESERLER SERGİLENDİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci, Yeşilyurt Belediyesi’ne bağlı Yeşilkonaklar ile Gençlik Merkezlerinde açılan el sanatları ve beceri kurslarına katılan kadınların hazırlamış oldukları el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı sergi ile biçki, dikiş ve nakış kursunun açılışını yaptı.

EL EMEĞİ GÖZ NURU ESERLER SERGİLENDİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci, Yeşilyurt Belediyesi’ne bağlı Yeşilkonaklar ile Gençlik Merkezlerinde açılan el sanatları ve beceri kurslarına katılan kadınların hazırlamış oldukları el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı sergi ile biçki, dikiş ve nakış kursunun açılışını yaptı.

busabahh
busabahh
14 Mart 2018 Çarşamba 11:44
EL EMEĞİ GÖZ NURU ESERLER SERGİLENDİ

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde sosyal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapan Yeşilkonaklar ile Gençlik Merkezlerinde ki sanatsal kurslara katılan kadınların hünerli ellerinden çıkan halı dokuma, biçki, dikiş, nakış, iğne oyası, dantel ürünleri, takı tasarım, mefruşat, giyim ve üç boyutlu tablo çalışmaları Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi’nde açılan sergide görücüye çıktı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci beraberinde Vali’nin eşi Neriman Kaban, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk, AK Parti İl Başkanının Eşi Sadiye Kâhtalı ile Yeşilyurt Belediye Başkanının eşi Yasemin Polat ile birlikte hem serginin hem de biçki, dikiş ve nakış kursunun açılış kurdelesini kesti. 

“EL SANATLARINA KADINLARIMIZIN İLGİ GÖSTERMESİ ÖNEMLİDİR”

El emeği göz nuru eserleri yakından inceleyen Esra Tüfenkci, kurs öğretmenlerinden ve kursiyerlerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Ortaya çıkan eserleri çok beğendiğini ifade eden Esra Tüfenkci, “Yeşilyurt ilçemizde el sanatlarının yaşatılması toplumsal değerlerin muhafaza edilmesi adına önemlidir.El sanatlarının gelecek nesillere aktarılması anlamında açılan kurslara kadınlarımızın ilgi göstermesi ayrıca önemlidir. Sergilenen ürünlerin hepsi birbirinden değerlidir. Çünkü kursiyerlerimizin ortaya koydukları alın teri, emek ve çaba söz konusudur. El sanatlarının yaşatılması ve kadınlarımızın meslek sahibi olmaları için böylesine faydalı hizmet alanlarını ilçe sakinlerinin hizmetine sunan Yeşilyurt Belediyesi başta olmak üzere eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize yaptıkları bu güzel eserlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı’nın eşi Yasemin Polat, günün anısına kursiyerler tarafından yapılan ‘Elif-Vav’ ile üç boyutlu tablo çalışmalarını Esra Tüfenkci, Neriman Kaban ve SadiyeKâhtalı’ya hediye etti.(Bülten) busabahmalatya.com 

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