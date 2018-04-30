Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
107751
ALTIN
171.230
DOLAR
4.0413
STERLİN
5.5489
EURO
4.8957

“Ekonomi Kırılganlaşıyor”

Malatya Ticaret Borsası’nın (MTB) Nisan Ayı Meclis Toplantısıgerçekleştirildi. Toplantıda, Ticaret Borsası Akademik Danışmanı Doç. Dr. Ahmet Uğur, “Türkiye'nin seçim dönemine girdiği bu dönemde döviz dalgalanmaları Türkiye ekonomisinin kırılgan bir yapıya dönüşmesine neden olmaktadır” dedi.

“Ekonomi Kırılganlaşıyor”

Malatya Ticaret Borsası’nın (MTB) Nisan Ayı Meclis Toplantısıgerçekleştirildi. Toplantıda, Ticaret Borsası Akademik Danışmanı Doç. Dr. Ahmet Uğur, “Türkiye'nin seçim dönemine girdiği bu dönemde döviz dalgalanmaları Türkiye ekonomisinin kırılgan bir yapıya dönüşmesine neden olmaktadır” dedi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:38
“Ekonomi Kırılganlaşıyor”

Malatya Ticaret Borsası Hizmet Binası’ndaMeclis Kurulu üyelerinin katılımı ile Meclis Başkanı Erdoğan Ünal başkanlığında gerçekleşen toplantı, MTB yeni yönetiminin gerçekleştirdiği ilk Meclis toplantısı oldu.

Toplantıda konuşan Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, yeni dönemdeki ilk meclis toplantısı olması vesilesiyle yeni dönemin Malatya’ya ve Ticaret Borsası meclisine hayırlar getirmesini temenni etti.
Meclis toplantısında sonra Ticaret Borsası Akademik Danışmanı Doç. Dr. Ahmet Uğur, son ekonomik veriler üzerine Meclis üyelerini bilgilendirdi. Uğur, “Türkiye'nin seçim dönemine girdiği bu dönemde döviz dalgalanmaları Türkiye ekonomisinin kırılgan bir yapıya dönüşmesine neden olmaktadır” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
ToplantıMALATYA TİCARET BORSASIMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saime Palancıoğlu Aday Adaylığını Açıkladı
Saime Palancıoğlu Aday Adaylığını Açıkladı
MTSO’da Yeni Dönemin İlk Toplantısı Yapıldı
MTSO’da Yeni Dönemin İlk Toplantısı Yapıldı
Milyon Liralık Taylar Satılıyor
Milyon Liralık Taylar Satılıyor

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim