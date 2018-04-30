“Ekonomi Kırılganlaşıyor”

Malatya Ticaret Borsası Hizmet Binası’ndaMeclis Kurulu üyelerinin katılımı ile Meclis Başkanı Erdoğan Ünal başkanlığında gerçekleşen toplantı, MTB yeni yönetiminin gerçekleştirdiği ilk Meclis toplantısı oldu.

Toplantıda konuşan Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, yeni dönemdeki ilk meclis toplantısı olması vesilesiyle yeni dönemin Malatya’ya ve Ticaret Borsası meclisine hayırlar getirmesini temenni etti.

Meclis toplantısında sonra Ticaret Borsası Akademik Danışmanı Doç. Dr. Ahmet Uğur, son ekonomik veriler üzerine Meclis üyelerini bilgilendirdi. Uğur, “Türkiye'nin seçim dönemine girdiği bu dönemde döviz dalgalanmaları Türkiye ekonomisinin kırılgan bir yapıya dönüşmesine neden olmaktadır” diye konuştu.