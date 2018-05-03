Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102909
ALTIN
178.081
DOLAR
4.2173
STERLİN
5.7247
EURO
5.0553

Ekipler Toplumu Bilgilendiriyor

Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdürlüğü ekipleri, toplumu bilgilendirmeye devam ediyor. 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nda öğrenci ve vatandaşları internet, ev ve apartman güvenliği, telefon dolandırıcılığı, çocuk istismarı gibi konularda bilgilendiren ekipler, vatandaşlara broşür dağıttı.

Ekipler Toplumu Bilgilendiriyor

Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdürlüğü ekipleri, toplumu bilgilendirmeye devam ediyor. 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nda öğrenci ve vatandaşları internet, ev ve apartman güvenliği, telefon dolandırıcılığı, çocuk istismarı gibi konularda bilgilendiren ekipler, vatandaşlara broşür dağıttı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 20:01
Ekipler Toplumu Bilgilendiriyor

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdürlüğü ekipleri, toplumu bilgilendirmeye devam ediyor. Dün de 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nda öğrenci ve vatandaşları internet güvenliği, ev ve apartman güvenliği, telefon dolandırıcılığı, çocuk istismarı gibi konularda bilgilendiren ve broşür dağıtan ekipler, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kitap Fuarı’nın başlamasıyla vatandaşları bilgilendirdiklerini ifade eden ekipler, fuarın bitimine kadar vatandaşları bilgilendireceklerini söylediler.

BROŞÜR DAĞITIP ONLARI BİLGİLENDİRİYORUZ

Ekipler, “Kitap Fuarı’nın başlamasından bitimine kadar internet dolandırıcılığı, çocuk istismarı, ev ve apartman güvenliği gibi konularda vatandaşlara, öğrencilere, öğretmenlere broşür dağıtıp onları bilgilendiriyoruz. Amacımız hem farkındalık oluşturup onların bilgilendirilmesini sağlamak hem de konunun önemine binaen öğrendikleri bilgileri arkadaşlarıyla, yakınlarıyla paylaşmalarını sağlamak. Başarılı oluyoruz. Çünkü çocuklar, aileler bilinçleniyor. 100 kişiden 50 kişiyi de bilinçlendirsek bizim için bir artı” diye konuştular.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 
 

Anahtar Kelimeler:
Kitap Fuarıçocuk IstismarıTELEFON DOLANDIRICILIĞIMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Topsöğüt Caddesi Asfaltlandı
Topsöğüt Caddesi Asfaltlandı
Acı Yoksa Başarı da Yok
Acı Yoksa Başarı da Yok
Hz. Peygamber’in Gündelik Hayatı Anlatıldı
Hz. Peygamber’in Gündelik Hayatı Anlatıldı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim