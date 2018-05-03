Ekipler Toplumu Bilgilendiriyor

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdürlüğü ekipleri, toplumu bilgilendirmeye devam ediyor. Dün de 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nda öğrenci ve vatandaşları internet güvenliği, ev ve apartman güvenliği, telefon dolandırıcılığı, çocuk istismarı gibi konularda bilgilendiren ve broşür dağıtan ekipler, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kitap Fuarı’nın başlamasıyla vatandaşları bilgilendirdiklerini ifade eden ekipler, fuarın bitimine kadar vatandaşları bilgilendireceklerini söylediler.

BROŞÜR DAĞITIP ONLARI BİLGİLENDİRİYORUZ

Ekipler, “Kitap Fuarı’nın başlamasından bitimine kadar internet dolandırıcılığı, çocuk istismarı, ev ve apartman güvenliği gibi konularda vatandaşlara, öğrencilere, öğretmenlere broşür dağıtıp onları bilgilendiriyoruz. Amacımız hem farkındalık oluşturup onların bilgilendirilmesini sağlamak hem de konunun önemine binaen öğrendikleri bilgileri arkadaşlarıyla, yakınlarıyla paylaşmalarını sağlamak. Başarılı oluyoruz. Çünkü çocuklar, aileler bilinçleniyor. 100 kişiden 50 kişiyi de bilinçlendirsek bizim için bir artı” diye konuştular.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi

