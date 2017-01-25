25 Ocak 2017 Çarşamba

Ek bina yılsonunda tamamlanacak

2016 yılının Ağustos ayı dolaylarında başlanan Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi ek binasının yapım çalışmaları devam ediyor. 45 yataklı olması planlanan ek binanın bu yıl onunda tamamlanması planlanıyor.

25 Ocak 2017 Çarşamba 14:27
Ek bina yılsonunda tamamlanacak

  Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi ek binasının yapım çalışmaları devam ediyor. 2016 yılının Ağustos ayı dolaylarında başlanan ek binanın yapımı tamamlandığında Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi vatandaşlara daha iyi hizmetler sunacak.

EK BİNA 45 YATAKLI OLACAK
  Edinilen bilgilere göre, ek bina Malatya İl Sağlık Müdürlüğü kontrolünde yapılıyor. Şu anda yapım aşamasında olan ek bina fore kazıklarıyla ve ankrajla mevcut hastanenin zarar görmemesi için önlemler alındı. Ek binayla birlikte mevcut binanın tadilatıyla birlikte bir kısmına güçlendirme ve nitelikli hale getirme çalışması yapılacak. Ek binanın 45 yataklı olması planlanıyor. Yapılacak olan binada acil poliklinik, yoğun bakım odası, 2 ameliyathane ve doğumhanenin yapımı ön görüldü. İl Sağlık Müdürlüğünün kontrolünde yapımı devam eden ek binanın yılsonunda tamamlanması planlanıyor. 

  Vatandaşlar ise, ek binanın yapımı ve mevcut binanın tadilatıyla birlikte Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’nin modern bir hastane olacağı görüşündüler. Hastanenin bir an önce tamamlanmasını beklediklerini ifade eden vatandaşlar, Türkiye’nin ve Malatya’nın sağlık alanında çağ atladığını da söylediler. 

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya