Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi ek binasının yapım çalışmaları devam ediyor. 2016 yılının Ağustos ayı dolaylarında başlanan ek binanın yapımı tamamlandığında Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi vatandaşlara daha iyi hizmetler sunacak.

EK BİNA 45 YATAKLI OLACAK

Edinilen bilgilere göre, ek bina Malatya İl Sağlık Müdürlüğü kontrolünde yapılıyor. Şu anda yapım aşamasında olan ek bina fore kazıklarıyla ve ankrajla mevcut hastanenin zarar görmemesi için önlemler alındı. Ek binayla birlikte mevcut binanın tadilatıyla birlikte bir kısmına güçlendirme ve nitelikli hale getirme çalışması yapılacak. Ek binanın 45 yataklı olması planlanıyor. Yapılacak olan binada acil poliklinik, yoğun bakım odası, 2 ameliyathane ve doğumhanenin yapımı ön görüldü. İl Sağlık Müdürlüğünün kontrolünde yapımı devam eden ek binanın yılsonunda tamamlanması planlanıyor.

Vatandaşlar ise, ek binanın yapımı ve mevcut binanın tadilatıyla birlikte Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’nin modern bir hastane olacağı görüşündüler. Hastanenin bir an önce tamamlanmasını beklediklerini ifade eden vatandaşlar, Türkiye’nin ve Malatya’nın sağlık alanında çağ atladığını da söylediler.

MUTLU SARIGÜL