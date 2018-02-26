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EHLİYET ALMA KONUSUNDA MERAK EDİLENLER

Sürücü belgesi almak isteyenlerin merakla beklediği ehliyet sınav sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Peki, bundan sonraki süreç nasıl olacak?

EHLİYET ALMA KONUSUNDA MERAK EDİLENLER

Sürücü belgesi almak isteyenlerin merakla beklediği ehliyet sınav sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Peki, bundan sonraki süreç nasıl olacak?

busabahh
busabahh
26 Şubat 2018 Pazartesi 12:32
EHLİYET ALMA KONUSUNDA MERAK EDİLENLER

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ehliyet sınavları yılda 5 kez yapılıyor. 2018'in ilk ehliyet sınavı 10 Şubat Cumartesi günü yapıldı. Ehliyet sınav sonuçları sınava giren on binlerce kişi tarafından heyecanla beklenirken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22 Şubat’ta sonuçlar açıklandı. Söz konusu sınava Malatya’da da yüzlerce öğrenci katıldı.

EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Adayların ehliyet sınavında, sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır. Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.

2018 EHLİYET SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-M”, “A1” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 16 (onaltı) yaşını bitirmiş olmak.
-A2”, “B”, “BE”, C1”, C1E”, “F” ve “G” sınıfı sertifikalar için 18 (onsekiz) yaşını bitirmiş olmak.
-A” sınıfı sertifikalar için 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21) yaşını bitirmiş olmak.
-C”, “CE”,“D1” ve “D1E” sınıfı sertifikalar için 21( yirmi bir) yaşını bitirmiş olmak.
-“D”, “DE” sınıfı sertifikalar için 24 (yirmi dört) yaşını bitirmiş olmak.
-Bütün sertifika sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.
-Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporu almış olmak.
-Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi Özel MTSK müdürlüğüne vermek.
-Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.
-Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmek.
-Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
-Sahip olduğu sürücü belgesi dışında sertifika alacaklar için mevcut sürücü belgesinin fotokopisi.
-18 yaşını doldurmamış kursiyerler için veli/vasi muvafakatnamesi.

2018 EHLİYET SINAVI ÜCRETLERİ NE KADAR?

Adaylar, 2018 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 75.00 (yetmişbeş) TL MTSKS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde sınavın adıyla yatıracaklar.

Adaylar ayrıca, banka dekont/ATM işlem fişini MTSKS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecek. T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk adaylarda olacak. (Haber Merkezi – İHA)

Son Güncelleme: 26.02.2018 12:34
Anahtar Kelimeler:
Ehliyet Sınav SonuçlarıSürücü Belgesi
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