“EĞİTİM SİSTEMİYLE RESMEN DALGA GEÇİLDİ”

‘Öğretmen Performans Sistemi’nin olumsuzluklarını anlatarak, siteme tepki gösteren EKSEN Eğitim Sen Malatya Temsilcisi Kenan Akdoğan,

‘Öğretmen Performans Sistemi’ne bir tepki de EKSEN Eğitim Sen Malatya Temsilcisi Kenan Akdoğan’dan geldi. BUSABAH gazetesine yaptığı açıklamayla sisteme tepki gösteren Başkan Akdoğan, yakın zamanda Öğretmen Performans Sistemi taslağının yayınlanarak kamuoyunun görüşüne sunulduğunu hatırlattı.

PERFORMANS SİSTEMİNE KARŞIYIZ

Sistemin olumsuz yönlerini anlatan Başkan Akdoğan, “Öncelikle belirtmek isteriz ki EKSEN Eğitim Sen Malatya Temsilcisi olarak bizler baştan beri bu performans sistemine karşıyız. Öğretmeni gayri objektif kriterlerle puanlamak hele bu puanlamayı çeşitli sıkıntılara gebe olacak bir şekilde öğrenci ve velilere yaptırmak eğitimi intihara sürüklemektir. Bu eğitim öğretim yılında pilot il ve okullarda uygulaması yapılan veya yapılmaya çalışılan öğretmen performans sisteminden dolayı öğrenciler, öğretmenleri değerlendirmektedir. Öğrenciler, öğretmenlerini kendilerine düşük puan vermekle tehdit etmektedirler. Öğretmeni bu duruma sokan bu sistemin sakat bir sistem olduğunun en bariz kanıtlarından birisi de budur” diye konuştu.

HİÇBİR FAYDA SAĞLAMAYACAK

Öğretmeni itibarsızlaştırmanın ülkeyi itibarsızlaştırma olduğunu ileri süren Başkan Akdoğan, “Diğer meslek gruplarının hiçbirinde bu sistem uygulanmazken eğitim camiasına uygulanması kabul edilemez. Ne zaman doktoru hastaya, büro memurlarını vatandaşa, polis-hakimi suçluya değerlendirtirsek o zaman öğretmeni de öğrenci ve veliye değerlendirtelim. Unutulmamalıdır ki öğretmenin itibarını zedeleyen bu ve bunun gibi uygulamalar ülkeye çok büyük zarar getirecektir. Çünkü öğretmeni itibarsızlaştırmak ülkeyi itibarsızlaştırmaktır. Eğitim sistemindeki aksaklıklarla uğraşılması gerekirken donanımlı, vatanına-milletine, manevi ve kültürel değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmek sevdasında olan öğretmenlerle uğraşılması ülkemize hiçbir fayda sağlamayacaktır” şeklinde konuştu.

BUNUN SEBEBİ BAKANLIKTIR

“Okul müdürlerine kadar bu sistemle değerlendirilecek olanların öğretmenler olması, il-ilçe milli eğitim müdürleri gibi amirlerin de değerlendirme kapsamı dışında bırakılması hakkaniyete sığmamaktadır” diyen Başkan Akdoğan, “Eğer eğitimdeki aksaklıklardan dolayı bir fatura kesilecekse bu fatura öğretmenlere değil il-ilçe milli eğitim müdürleri ile Bakanlık Merkez Teşkilatına kesilmelidir. Çünkü öğretmen, Bakanlıkça belirlenen öğretim programlarını ve yönetmelikleri uygulamaktadır. Dolayısıyla bir aksaklık varsa bunun sebebi Bakanlıktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Akdoğan, objektiflikten uzaklaşıldığını kaydederek, “Yine taslakta göze çarpan garipliklerden biri de öğretmenin kendini değerlendirecek olmasıdır. Zaten objektiflikten uzak olan öğretmen performans sistemi, öğretmenin kendini de değerlendirecek olmasıyla iyice objektiflikten uzaklaşmıştır” diye konuştu.

Busabah Gazetesi