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Eğitim-Öğretim sezonu öncesinde güvenlik masaya yatırıldı

Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde ilgili birimleri toplayarak alınacak güvenlik tedbirlerini masaya yatıran Malatya Valisi Ali Kaban, “Çocuklar bizim her şeyimiz” dedi. 

Eğitim-Öğretim sezonu öncesinde güvenlik masaya yatırıldı

Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde ilgili birimleri toplayarak alınacak güvenlik tedbirlerini masaya yatıran Malatya Valisi Ali Kaban, “Çocuklar bizim her şeyimiz” dedi. 

11 Eylül 2018 Salı 15:38
Eğitim-Öğretim sezonu öncesinde güvenlik masaya yatırıldı

2018-2019 eğitim ve öğretim yılı öncesinde Vali Ali Kaban başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı. 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak olan eğitim ve öğretim yılı ile ilgili başta okul güvenliği olmak üzere uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele, eğitim kalitesinin artırılması konuları da ele alındı. 
Toplantıda bir değerlendirmede bulunan Kaban, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri adına tüm tedbirlerin alındığını dile getirdi. Okul ve çevrelerinde gereken tüm tedbirin ilgili kurumlar ve okul idaresi tarafından alındığını kaydeden Kaban, “Çocuklarımız bizim her şeyimiz’ ifadelerini kullandı. 
Güvenlik toplantısında alınan tedbirler gözden geçirilirken, okul kantinlerinin denetlenmesi, hassas olduğu belirlenen okulların bulunduğu bölgelerde başta uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele olmak üzere gerekli tedbirlerin alınması da görüşüldü. 
Vali Kaban başkanlığındaki toplantıya Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Kaymakamvekili Abdül Kadir Duran,, Battalgazi Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurcan Berber, muhtarlar ve okul aile birliği temsilcileri katıldı. 
Geçtiğimiz günlerde de Emniyet Müdürü Ömer Urhal, her okulda özel güvenliklerin yanı sıra polislerinde görevlendirileceğini belirtmiş ayrıca bazı okulların giriş ve çıkış saatlerinde şok uygulamalar gerçekleştirileceğini açıklamıştı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Eğitim öğretimGüvenlik
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