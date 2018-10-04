Eğin Mahallesi’ne ziyaret

Geziye Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, AK Parti ilçe Başkanı Arif Tutal, Eğin Mahalle Muhtarı Hakan Akbulut, bazı daire başkanları ve şube müdürleri katıldılar.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Muhtar Hakan Akbulut, “Başkanımız bizleri ziyaret ederek köyümüzün sorunlarını dinlediler. Sorunlarımızı çözüme kavuşturacaklarına inanıyoruz” dedi.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN İSTİŞARELERDE BULUNUYORUZ

Eğin Mahallesi’nin acil sorunlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından geçmişte çözüldüğünü hatırlatan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, “Eğin Mahallemizde belediyemizin arazileri var. Bu arazilerden birine kültür merkezi yapmak istiyoruz. Mahalle sakinlerimiz aynı zamanda spora çok düşkünler. Spor salonu istekleri var. Bunları görüşüp değerlendireceğiz. Başka eksiklerimizde var. Bunların çözümü için Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat ile istişarelerde bulunacağız” dedi.

BAZI PLANLAMALAR YAPACAĞIZ

Eğin Mahallesi’nin ihtiyaçlarını yerinde gördüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Eğin Mahallemiz Ankara yolu üzerine kurulmuş güzel bir mahallemiz. Bölgenin gelişiminin sağlıklı olması için bazı planlamalar yapacağız. Yol eksiklerini tespit ettik. Bunların çözümü için gerekenleri yapacağız. Düzenli büyümesi için altyapı ve üstyapı çalışmaları yapacağız. Bu çalışmaları hayata geçirebilmek için ortak akılla hareket etmeliyiz. Milletimizin desteğini görmek bizleri daha da mutlu ediyor” diye konuştu. (Bülten)