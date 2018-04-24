Egemenlik Mücadelemizi Sürdürüyoruz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Örgütü dün Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Burada kameralar karşısına geçen CHP İl Başkanı Enver Kiraz, tüm halkın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yürekten kutladığını dile getirdi.

“24 HAZİRAN’DA SEÇİM VAR”

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete devredildiğini anımsatan Başkan Kiraz, “23 Nisan 1920'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış ve egemenlik kayıtsız şartsız olarak millete devredilmiştir. Ülkede o Meclis öncülüğünde Kurtuluş Savaşı verilmiş ve o Kurtuluş Savaşı sonunda yedi düvele karşı bu ülkenin bağımsızlığı, egemenliği tescillenmiştir. Esaretin tutsaklığın kabul edilmediği reddedildiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi öncülüğünde bu ülkenin bağımsızlığının önemli temelleri atılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluş süreci itibariyle baktığımızda gazi bir meclistir ve bugüne kadar da gazilik unvanının hep üzerinde taşımaya devam etmiştir. 1920 öncesi bir tek kişinin egemen olduğu bir tek ailenin bir tek zümrenin egemen olduğu saltanatın halifeliğin olduğu bir dönem vardı. 1920 yılı ile birlikte saltanat bir tek kişiden alındı ve egemenlik asıl sahibi olan millete teslim edildi. Bundan yaklaşık 1 yıl önce 16 Nisan'da yapılan referandumla aslında Mecliste olan o yetkiler tekrar alınarak bir tek kişiye devredildi. Önümüzde 24 Haziran’da bir seçim var” şeklinde konuştu.

ÇOK ŞEY BORÇLU OLDUĞUMUZU BİLİYORUZ

“Bu seçimler tek adam rejiminin tescil edeceği, bu seçimlerde tekrardan milletin egemen olduğu, tek adam rejimine reddettiğimiz bir seçime doğru gidiyoruz” diyen Başkan Kiraz, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman şu sorumlulukla hareket ettik, kurucu değerlerimizin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu değerleri kuran Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere onun silah arkadaşlarına çok şey borçlu olduğumuzu biliyoruz. Bu 23 Nisan'da yine onlara olan bağlılığımızı, onların bize çizdiği yolda kararlılıkla mücadelemizi sürdürdüğümüz ifade ediyoruz. Onların düşüncelerini bağlılığımızı ifade ederken dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde, dünyada eşi benzeri olmayan bir bayramı çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı minnet ve şükranla anıyoruz. Önümüzdeki süreçte parlamenter sürecin güçlendiği demokrasinin tüm unsurlarıyla yerleştiği, egemenliğin kayıtsız ve şartsız Millette olduğu bir yapının kurulması noktasında mücadelemizi sürdürüyoruz. Uzun süredir milli bayramlarımızın içinin boşaltıldığını da görüyoruz. Bunu da kabul etmemiz mümkün değil” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi



