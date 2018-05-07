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Efsane Başkan Unutulmadı

Malatyaspor’un efsane başkanı Nurettin Soykan ölümünün 9. yılında kabri başında anılıyor.

Efsane Başkan Unutulmadı

Malatyaspor’un efsane başkanı Nurettin Soykan ölümünün 9. yılında kabri başında anılıyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:37
Efsane Başkan Unutulmadı

Soykan’ın kabrini ziyaret edenler arasında Malatyaspor kulübün eski yöneticileri, çalışma arkadaşları ve sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş taraftarlar da bulunuyor.

Malatyaspor tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan Soykan, 2009 yılında 84 yaşındayken vefat etmişti. Malatya Şehir Mezarlığı’ndaki kabri başında dualar okunarak anılan Soykan için Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü de bir mesaj yayımladı. Mesajda, “Malatyaspor’umuzun efsane başkanı Nurettin Soykan saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bu arada Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Soykan döneminin en aktif gazetecilerinden olan Haydar Karaduman da bir anma mesaj yayımladı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Nurettin SoykanMalatyasporHaydar KaradumanMalatya
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