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E. Malatyaspor’da Antalya kampı yarın sona eriyor

Evkur Yeni Malatyaspor’un milli oyuncuları Khalid Boutaib ve kaleci Fabien Farnolle, ülkelerinin oynadığı milli maçların ardından Antalya’daki çalışmalara dahil oldular. 

E. Malatyaspor’da Antalya kampı yarın sona eriyor

Evkur Yeni Malatyaspor’un milli oyuncuları Khalid Boutaib ve kaleci Fabien Farnolle, ülkelerinin oynadığı milli maçların ardından Antalya’daki çalışmalara dahil oldular. 

19 Ekim 2018 Cuma 14:32
E. Malatyaspor’da Antalya kampı yarın sona eriyor

Farnolle ve Boutaib için özel bir program hazırlandığı ve iki oyuncunun da bu program dahilinde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Bu arada sarı-kırmızılılarda Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor. 1 haftalık kamp boyunca antrenmanların yanı sıra, Antalyaspor ile de bir hazırlık maçı oynayan Malatya ekibi, yarın Antalya’dan ayrılarak Ankara’ya geçecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı henüz düzelmeyen sağ bek oyuncusu Sıncere Seth dışında eksik oyuncu bulunmuyor. 

“Zor bir maça çıkacağız” 
Bu arada takımdaki son durumla ilgili açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Ali Ravcı, faydalı bir hazırlık süreci geçirdiklerini ve Ankaragücü’nü yenmek istediklerini söyledi. Takım olarak iyi durumda olduklarını belirten Ravcı, “Oldukça faydalı bir kamp süreci geçirdiğimizi söyleyebilirim. Takımda bazı oyuncularımızın sakatlıkları vardı, bu süreç onların katılması açısından da iyi oldu. Pazar günü Ankaragücü takımıyla zor bir maça çıkacağız. Oradan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyoruz. Kazanmamız halinde yukarılara bir adım daha yaklaşacağız. Şu an takımda Seth ve Ömer Şişmanoğlu dışında eksik bulunmuyor” diye konuştu. 

İHA

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