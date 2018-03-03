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E-BORSA SİSTEMİNE GEÇTİ

Malatya Ticaret Borsası, TOBB Dijital dönüşüm projesi kapsamında E-Borsa sistemine geçti. 

E-BORSA SİSTEMİNE GEÇTİ

Malatya Ticaret Borsası, TOBB Dijital dönüşüm projesi kapsamında E-Borsa sistemine geçti. 

busabahh
busabahh
03 Mart 2018 Cumartesi 11:02
E-BORSA SİSTEMİNE GEÇTİ

Konu hakkında bilgi veren Malatya Ticaret Odası Başkan Gürse Özbey, sistemin 7- 24 saat açık olduğunu belirterek,”Göreve geldiğimizde Malatya ticaret borsasını 113 ticaret borsası arasında ilk 20 içine getireceğimizi dahil söz vermiştik verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Zaman içerisinde akreditasyon sistemine müracaat etmiştik ve akradite olduk şu an Malatya ticaret borsası 5 yıldızlı borsa hizmeti vermektedir” dedi. 
Yeni yapılan bir çalışma ile Malatya Ticaret Borsası, TOBB Dijital dönüşüm projesi kapsamında E-Borsa sistemine geçtiğini de belirten Özbey,” Borsa üyelerinin http://malatyatb.org.tr web sitesine girerek elektronik ortamda 7 gün 24 saat e-imzalı olarak borsa üyelik belgelerini alabilecekler. Borsa üyelerinin aynı zamanda sistem üzerinden online olarak aidatlarını da ödeyebilecekler. Ayrıca borsada üyelerin günlük olarak yaptıkları işlemlere ait fiyatlarda online olarak ‘’Anlık Tescil Fiyatları’’ linkinde tüm üyeler ve kamuoyunun hizmetine sunulmuştur” diye konuştu. busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 03.03.2018 11:08
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MALATYA TİCARET BORSASITOBB Dijital Dönüşüm ProjesiE-BorsaMalatya
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