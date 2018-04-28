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Düzova’dan Seçim Kampanyası Uyarısı

Seçim kampanyaları esnasında seçim araçlarından dolayı gürültü kirliliği olmaması için partilileri uyaran Tüketici Danışmanı Ali Düzova, “Bunu tüm partiler, yüzde 0,1 oy alan parti bile yapıyor. Araçlarla parti propagandaları yapılırken sesi çok açmayla çok oy alınacak diye bir kaide yok” dedi.

Düzova’dan Seçim Kampanyası Uyarısı

Seçim kampanyaları esnasında seçim araçlarından dolayı gürültü kirliliği olmaması için partilileri uyaran Tüketici Danışmanı Ali Düzova, “Bunu tüm partiler, yüzde 0,1 oy alan parti bile yapıyor. Araçlarla parti propagandaları yapılırken sesi çok açmayla çok oy alınacak diye bir kaide yok” dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 09:05
Düzova’dan Seçim Kampanyası Uyarısı

24 Haziran’da erken seçim kararının alınmasından sonra gözler gerçekleştirilecek seçim kampanyalarında. Seçim kampanyası başlamadan önce seçim araçlarının vatandaşları rahatsız etmemesi için bir önlem alınmasını isteyen Tüketici Danışmanı Ali Düzova, BUSABAH gazetesine konuşarak, vatandaşların rahatsız edilmemesini istedi.

24 Haziran 2018 yılında erken seçim yapılması kararının açıklandığını belirten Düzova, seçim kampanyaları esnasında seçim araçlarında çok fazla gürültü kirliği yaratıldığını söyledi.

ÇOK AZ BİR SESLE BU İŞLER YİNE YAPILIR

Bu yıl bu gürültülerin olmaması için partilileri uyaran Düzova, şunları kaydetti:

“Biz tüketiciler, vatandaşlar, esnaf olarak en büyük şikayetimiz Malatya’mızda inanılmaz bir seçim kampanyası yapılıyor ve dolayısıyla da seçim araçlarından çıkan yüksek seslerle gürültü kirliliği yaratılıyor. Ben tüketici danışmanı, dernek başkanı olarak ‘Ne olursunuz bunu bu yıl yapmayın’ diyorum. Çok az bir sesle bu işler yine yapılır. Araçlardaki parti propagandaları yapılırken sesi çok açmayla çok oy alınacak diye bir kaide yok. Yaşlılarımız, hastalarımız, çocuklar, gündüz uyuyarak istirahat etmek isteyen var. Davulla, zurnayla, müzikleri son ses açarak insanları rahatsız etmeye kimin hakkı var? Bütün partiler kendilerine göre bir müzik yapmış ve bunu da son ses açarak sokak sokak geziyor. Müzikleri son ses vererek, insanları bıktırarak çok oy alacaklarını mı düşünüyorlar?  Seçim kampanyası başlayınca seçim araçları ortaya çıkacak ve insanları bıktıracak. Bunu tüm partiler, yüzde 0,1 oy alan parti bile yapıyor. Seçim kampanyası başlamadan önce partilerin il başkanları seçim kampanyaları için ayarladıkları şoförleri ya da görevlilerle bir toplantı yapacak ve ‘ses tonunu şu kadar açın’ diyecek. Ve buna göre kampanyalarını yapacaklar.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Seçim KampanyalarıSeçim AraçlarıGürültü KirliliğiAli Düzova
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