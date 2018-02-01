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DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Malatya’da kınalı kuzular aileleri tarafından askere ocağına uğurlandı. Asker aileleri, çocuklarının da Afrin’deki harekata katılmalarını istediklerini söyledi. 

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Malatya’da kınalı kuzular aileleri tarafından askere ocağına uğurlandı. Asker aileleri, çocuklarının da Afrin’deki harekata katılmalarını istediklerini söyledi. 

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Şubat 2018 Perşembe 12:18
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI


98’e 1 tertip olarak vatani görevini yapmak üzere yola çıkan asker adayları, geleneklere göre birliklerine uğurlandı. Asker uğurlaması nedeniyle gün boyunca Malatya Otogarında yoğunluk oluşurken, uğurlama törenlerinde duygusal anlar yaşandı. Asker sevkıyatları nedeniyle oluşan yoğunluğu karşılamak için ulaşım firmaları ek seferler yaparken, Malatya Otogarı en yoğun günlerini yaşıyor.
Çocuklarını askere gönderen aileler Afrin harekatına destek verdiklerini belirterek, vatan için her şeyi yapmaya hazır olduklarını söylediler. Alparslan Güngül isimli asker adayı, Afrin’e gitmek istediğini söyleyerek, “Ailem beni askere uğurluyor, çok mutluyum. Onlara ‘Arabam size vatan bana emanet’ dedim. Suriye’ye yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nı destekliyorum. Biz de oraya gideceğiz, siz merak etmeyin. Askere gidiyorum, çok heyecanlıyım diyebilirim” diye konuştu.

“Vatan için hepimizin askere gitmesi gerekiyor”
Muhammed Fırat Yavaş isimli asker adayı da vatanı borcunu ödeyeceği için çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, “Görevimi yapmak için askere gidiyorum. Ailem ve arkadaşlarım beni uğurlamak için geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Vatan için hepimizin askere gitmesi gerekiyor” dedi.

“Zeytin Dalı Harekatı’nı gönülden destekliyorum”
Asker babası Ramazan Güngül de Afrin harekatını desteklediğini belirterek, “Oğlumu askere gönderiyorum, çok mutluyum. Türkiye‘nin Zeytin Dalı Harekatı’nı gönülden destekliyorum. Tüm Mehmetçik’e dua ediyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. o Trump’mıdır, havuç mudur işte biz onları salata edeceğiz. Biz Türk Milleti olarak çok sevinçliyiz. Allah herkese çocuklarını askere göndermeyi ve geri geldiğini görmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

“Ne mutlu askerlerimize, ne mutlu onların ailelerine”
Asker annesi Zeynep Güngül ise “Oğlumu bugün askere gönderiyorum çok mutluyum. Rabbim tüm askerlerimizi korusun benim oğlumu da korusun. Askerlerimizi Allah’a emanet ediyoruz. Sağ salim gitsinler vatanı görevlerini yapsınlar, geride gelsinler. Ne mutlu askerlerimize, ne mutlu onların ailelerine ki çocuklarını askere gönderiyorlar” diye konuştu.
Askerler uğurlama töreninde ‘Asker gidecek geri gelecek, vatan sana canım feda’ diye bağıran kalabalık, daha sonra asker adaylarını omuzlarına alarak otobüslerine bindirdiler. busabahmalatya.com

İHA

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