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DUYGULANDIRAN DAVRANIŞ TIKLANMA REKORU KIRDI

Malatyalı gencin bir internet kafenin camının alt kısmına yapıştırılan Türk bayrağını kaldırarak üst tarafa yapıştırdığı görüntüler izleyenleri duygulandırdı. Sosyal medya hesabında yayınlanan görüntü kısa süre içinde tıklanma rekorları kırdı.

DUYGULANDIRAN DAVRANIŞ TIKLANMA REKORU KIRDI

Malatyalı gencin bir internet kafenin camının alt kısmına yapıştırılan Türk bayrağını kaldırarak üst tarafa yapıştırdığı görüntüler izleyenleri duygulandırdı. Sosyal medya hesabında yayınlanan görüntü kısa süre içinde tıklanma rekorları kırdı.

busabahmalatya
busabahmalatya
31 Ocak 2018 Çarşamba 16:23
DUYGULANDIRAN DAVRANIŞ TIKLANMA REKORU KIRDI

Akpınar Mahallesi Halfetin Sokak'ta bir internet kafenin önünde çekildiği belirlenen görüntülerde, isminin Bayram Pay olduğu öğrenilen genç camın ayak hizası kısmına ve başka bir ülkenin bayrağının altına yapıştırılan Türk bayrağını yapıştırıldığı yerden kaldırarak daha yukarıya asıyor. İnternette paylaşıldıktan sonra tıklanma rekorları kıran 2 dakikalık görüntüde herhangi bir şeye zarar vermediği görülen gencin Türk bayrağına gösterdiği hassasiyet de dikkatlerden kaçmıyor.

Görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bayram Pay adlı genç, görüntünün altına “Dünyada tek anlamlı bayrak Türk bayrağıdır. Ne mutlu Türküm diyene” yorumunda bulunurken, bu anları kayıt altına alan ve ismi öğrenilemeyen kişi ise “Uğruna o kadar şehit verdiğimiz ve şehitlerimizin kanıyla sulanmış bayrağımız ayak hizasına yapıştırıldığı için bayrağı bulunduğu yerden daha yukarıya asıyoruz, Türk bayrağımızın yeri yukarılardır” şeklinde konuşuyor.Görüntüleri sosyal medyada izleyen vatandaşlar duyarlı gence teşekkür ederken, vatandaşlar görüntüler karşısında hem duygulandıklarını hem de gururlandıklarını belirtiyor.busabahmalatya.com
 

İHA

Son Güncelleme: 31.01.2018 18:41
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