Duvara Çarptı Yaralandı

Kaza, Sıtmapınarı'nda bulunan Orgeneral Eşref Bitlis Alt Geçidi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Süleyman Koşum (23) idaresindeki çapa motoru Orgeneral Eşref Bitlis Alt Geçidi’nde Sıtmapınarı istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kazada 47 yaşındaki Güley Durdu yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırmasına kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza yapan çapa motoru çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.busabahmalatya.com