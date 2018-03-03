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DURUŞMA 27 NİSAN TARİHİNE ERTELENDİ

Güvenlik gerekçesiyle Malatya’da görülen davada, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılanmalarına devam edildi.

DURUŞMA 27 NİSAN TARİHİNE ERTELENDİ

Güvenlik gerekçesiyle Malatya’da görülen davada, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılanmalarına devam edildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Mart 2018 Cumartesi 13:12
DURUŞMA 27 NİSAN TARİHİNE ERTELENDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tutuklanan Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel’in Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davasına bugün de devam edildi. Mahkeme huzurunda bulunmak istemelerinden dolayı her iki sanıkta tutuklu bulundukları Kandıra Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) aracılığıyla duruşmaya katılmadı. Sanık avukatlarının hazır olması ile başlayan duruşmada Mahkeme Başkanı Türker Türkoğlu, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sebahat Tuncel hakkında ‘izinsiz gösteri ve yürüyüş’ ile ‘basın açıklamaları’ nedeniyle açılan üç davanın Malatya’daki dosyayla birleştirildiğini söyledi.

Sanık avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, verilen aranın ardından Tuncel ve Kışanak’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açılan ve Malatya’daki dosyayla birleştirilen üç dava dosyasının ayrılmasına karar vererek, duruşmayı 27 Nisan tarihine erteledi. busabahmalatya.com 
 

Son Güncelleme: 03.03.2018 14:01
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DBP Eş Genel Başkanı Sebahat TuncelGültan KışanakEski Diyarbakır Büyükşehir Belediye BaşkanıMalatya’da Görülen Dava
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