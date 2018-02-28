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DURMAK YOK YOLA DEVAM

Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, iş makinesinin direksiyonuna geçerek, 'Durmak yok, yola devam' mesajı verdi.

DURMAK YOK YOLA DEVAM

Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, iş makinesinin direksiyonuna geçerek, 'Durmak yok, yola devam' mesajı verdi.

busabahmalatya
busabahmalatya
28 Şubat 2018 Çarşamba 16:16
DURMAK YOK YOLA DEVAM

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Pütürge Belediyesi'nin yol çalışmaları son sürat devam ediyor. 

Kale Kömürhan bağlantı yolu, Ormaniçi, Nefsi pazarcık, Aktarla, Bölükkaya, Gündeğer, Yediyol, Tatlıcak ve Çığırlı Mahallerini kapsayan grup yolu genişletme çalışmaları devam ediyor. Künk, menfez, şarampol ve stabilize çalışmalarının da yapıldığı iş sahasını ziyaret eden Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, “Çalışmaları yerinde inceledik. Pütürgemizin hemen her yerinde aralıksız çalışıyoruz. Hemen her mahallemizde ekiplerimiz var. Bu hizmetlerimizi yaparken, Büyükşehir Belediyemiz ile Karayolları Bölge Müdürlüğümüz en büyük destekçilerimiz oluyorlar. Bunun için de başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve Bölge Müdürümüze teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Mahallelilerle bir araya gelerek, yapılan çalışmalar hakkındaki görüşlerini de alan Başkan Polat, “Yöre halkımız, duydukları memnuniyeti ve önerilerini bizlere bildirdiler. Belediye Meclis Üyemiz Özcan Bey ile Hüsükuşağı bölgesi muhtarlarımızın, Yol Dairesi Müdürümüz Hakan Bey ve personeline verdikleri teşekkür ziyafetine de katıldık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır ve ekibine ikramda bulunan kardeşlerimize ve katılan misafirlere de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Başkan Polat, açıklamalarının ardından yol çalışmasında kullanılan iş makinesinin direksiyonuna geçerek, “Durmak yok yola ve hizmete devam” mesajı verdi.  

İHA

Son Güncelleme: 28.02.2018 16:37
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