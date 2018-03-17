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DÜNYA Pİ GÜNÜ KUTLANDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM) tarafından Dünya Pi Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

DÜNYA Pİ GÜNÜ KUTLANDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM) tarafından Dünya Pi Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

busabahh
busabahh
17 Mart 2018 Cumartesi 11:58
DÜNYA Pİ GÜNÜ KUTLANDI

Büyükşehir Belediyesi Kernek Külliyesi’nde düzenlenen programa, MABEM bünyesindeki 10 eğitim merkezinden öğretmen ve öğrenciler katıldı. Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı MABEM’deki matematik öğretmenleri ile sayısalcı öğrenciler, matematiğin bir sanat ve hayatın parçası olduğunu vurgulayarak bunun en önemli göstergelerinden birinin Pi sayısı olduğunu kaydettiler. Pi (3.14) sayısının özelliğinin gizeminden kaynaklandığı belirtilen programda; Pi sayısında, noktadan sonraki rakamların devrederken asla birbirini tekrarlamadığı açıklandı.

YARIŞMA YAPILDI

Pi sayısı ile ilgili olarak öğrenciler arasında çeşitli yarışmaların yapıldığı programda, hazırlanan yaş pasta ve Pi sayısı sembolü (π) şeklinde yapılmış kurabiyelerin de olduğu çeşitli ikramlarla kokteyl verildi. “Pi” ile başlayan kelimeleri söyleme yarışması ile Pi sayısının en çok basamağını ezbere söyleme yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Program sonunda öğrenciler açık alanda topluca gökyüzüne balon uçurdular. (Bülten)

İHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Pi GünüMalatya
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