Malatya’da Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Yeşilyurt İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nin organizesinde gerçekleşen otizm yürüyüşü büyük bir coşku ile gerçekleşti. Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ziya Kesriklioğlu, İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Merkez Müdürü Ahmet Geçen öğrenciler ve velilerin katıldığı yürüyüş Dede Korkut parkı önünde başladı. Yürüyüşte açılan pankartlar ve dövizlerle otizm için farkındalık anlatılmaya çalışıldı.

İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir otelde son bulunan yürüyüş sonrası etkinliğe katılanlar ‘Uçan Balon’ şenliği kapsamında gökyüzüne ’Otizme Mavi Işık yak’ sloganıyla mavi ve beyaz renklerden oluşan balonlar bıraktı. Balon şenliği etkinliğinin ardından programda otizmli anne ve babaların çocuklarına yazdıkları ’umuda merhaba’ mektup yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Yarışmaya katılan tüm eserlerin ödüle layık görüldüğü etkinlikte tüm mektupları temsilen öğrenci velisi Nisa Tekin’in okuduğu ’Nasıl Anlatayım ki’ adlı mektup tüm izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Program mektup yarışmasına katılan velilere plaket verilmesi ve protokol üyeleri ile otizmli öğrencilerin birlikte pasta kesmesiyle son buldu.