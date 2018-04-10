DÜNYA EVİNE GİRDİ

Maldia Dergisinin Yazı İşleri Müdürü Merve Günay Trabzonlu iş adamı İbrahim Memişoğlu ile hayatını birleştirdi. Malatya’da yapılan sade düğün törenine Maldia Dergisi imtiyaz sahibi Bayram Güder, çiftin yakınları ve sevenleri katılırken çiftin nikahını Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat kıydı. Bir yastıkta beraber olmaya söz veren İbrahim ve Merve çifti, en mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, beraberliklerinin ömür boyu sürmesini temenni etti.

Öte yandan Merve ve İbrahim çifti Trabzon’da da bir düğün töreni gerçekleştirecek.busabahmalatya.com