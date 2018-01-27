DUALAR MEHMETÇİK İÇİN

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Özalper, Samanlı, Şeyhbayram ve Abdulgaffar mahallelerinin birleşme noktasında faaliyete sunulan Esma Biltaci ve Kültür Sanat Merkezi önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk, AK Parti İlçe Başkanı Esin Tanrıverdi ve mahalle sakinlerinin katıldıkları özel etkinlikte, Afrin’de terör örgütlerine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni zaferler kazanması için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK ÇOK MÜCADELE VERDİK

Mehmetçiklerimiz için Fetih Suresi'nin de okunduğu etkinlikte konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk, "Cenab-ı Allah Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun" dedi. Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezi idarecilerini düzenlenen etkinlikten dolayı tebrik eden Meltem Kavuk, "Türkiye olarak terör örgütlerine yönelik son yıllarda çok büyük mücadeleler vermekteyiz. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleşen bu mücadele sırasında ülkemizi parçalamak ve bölmek için hain planlar yapanlara karşı millet olarak asla geçit vermeyeceğiz. Çanakkale’de ve İstiklal Savaşı dönemlerinde olduğu ülkemizin birliği, bekası ve dirliği için mücadele etmekten asla kaçmayacağız. Birlik ve beraberliğimizden özdün vermeyerek ülkemizi savunmaya devam edeceğiz. Özgürlüğümüzü ve hürriyetimizi elimizden almak isteyenlere karşı geçmişte olduğu gibi bugünde kararlı ve etkin mücadelemizi hep birlikte vermekten kaçınmayacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin’de terör örgütlerine yönelik gerçekleşen geniş kapsamlı operasyonda teröristlere her gün büyük darbeler indirilmektedir. Çok zor şartlarda bu şanlı mücadeleyi veren Mehmetçiklerimizin yanındayız ve onların yeni zaferler kazanması için millet olarak dua ediyoruz, destek veriyoruz" şeklinde konuştu.

ANLAMLI ORGANİZASYON

Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezi'nde böylesine hassas bir dönemde anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapıldığını da söyleyen Kavuk, "Terör örgütlerinin temizlenmesi için gece gündüz demeden cephede savaşan bütün Mehmetçiklerimiz için Fetih Suresi okundu ve dualar gönderildi. Rabbim, Türkiye’nin birliğini ve beraberliğini korumak, vatan topraklarının muhafazası için düşmanlarla göğüs göğse çarpışan Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun, yeni zaferler kazanmaları için yardım etsin ve al bayrağımızın sonsuza kadar bu topraklar üzerinde dalgalanmasını hepimize nasip etsin. Operasyonlarda şehit düşen bütün askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletirken, yaralı olan kardeşlerimize Rabbim acil şifalar nasip etsin" açıklamalarını yaptı.