DSİ’den 5 yeni proje

Resmi Gazete’de yayımlanan 7139 sayılı Kanun ile arazi toplulaştırma ve tarla geliştirme hizmetleri işlerindeki tüm yetkinin Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden DSİ Genel Müdürlüğüne devredilmesinin ardından DSİ tarafından haziran ayı itibari ile yürütülen çalışmalar kapsamında, Malatya’da 5 projenin hayata geçeceği öğrenildi.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışamaya göre, devri gerçekleştirilen Darende- Doğanyol AT ve TİGH projesi kapsamında, 6 mahallede toplam 18,792 hektar alanda toplulaştırma faaliyeti yürütüldüğü belirtildi. Darende Gökpınar 1. Kısım AT ve TİGH projesi ile 8 mahallede toplam 7,004 hektar alanda toplulaştırmanın yürütüldüğü belirtildi. Malatya 1. Kısım AT ve TİGH projesi ile Battalgazi, Kale, Yeşilyurt ilçelerinde 54 mahallede toplam 49,130 hektar tarım arazisi toplulaştırma faaliyeti yürütüldüğü kaydedildi. Malatya Yazıhan Ovası AT ve TİGH projesi kapsamında Yazıhan ilçesinde,13 mahallede toplam 19,883 hektar tarım arazisinde toplulaştırma uygulanacak. Öte yandan Arguvan Yoncalı Ovası AT ve TİGH projesi kapsamında, 29 mahallede toplam 44,131 hektar alanda toplulaştırmanın yapılacağı öğrenildi.