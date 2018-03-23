DOWNSENDROMLU ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Malatyapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndedownsendromlularınbu özel gününde onları yalnız bırakmadı. Downsenromlu çocukların doyasıya eğlendiği günde birbirinden güzel performanslar sergilendi. Halayların çekildiği şarkıların söylendiği günde downsendromlular yeteneklerini ortaya koydu.

Şemsiye dansı, halay, jimnastikte yeteneklerini sergileyen çocuklar doyasıya eğlendi. Downsendromunu anlatan dövizler taşıyan çocuklar ziyaretçilerden büyük alkış aldı. Sadece çocuklar için değil aileleri içinde mutluluk dolu bu günde ziyaretçilerde alkışlarla onlara eşlik etti. (Bülten)busabahmalatya.com