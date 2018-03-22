DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR GARSONLUK YAPIYOR

Downsendromuna dikkat çekmek için her yıl 21 Mart’ta Dünya Down Sendromlular Günü'nde bazı etkinlikler düzenleniyor. Malatya İnönü Üniversitesi Engelsiz İnönü Topluluğu ile Malatya Down Sendromlular Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlik ile İnönü Üniversitesi kampüs alanında ‘Down Kafe’ açıldı.

Downsendromlu çocukların ilk ziyaretçisi ise İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve diğer üniversite yetkilileri oldu. Downsendromlu çocuklarla yakından ilgilenen Rektör Kızılay, üniversite olarak bu tür etkinliklerin destekçisi olduklarını ifade ederek, “Ben istiyorum ki bu yavrularımıza üniversitemizde bir kafe açalım, sık sık yavrularımızı tüm gün olmasa da haftanın belirli günleri Down Kafe'de bir araya gelelim, sipariş alıp servis yapsınlar. Çok başarılı çalışmalara imza atıyorlar, bunu toplumdaki herkesle paylaşmamız gerekiyor. Onlarla hayatı iç içe yaşamaları gerekiyor. Aileleri de bundan çok memnun ve mutlu oluyor" şeklinde konuştu.

YOĞUN İLGİ

Malatya Down Sendromlular Derneği Başkanı Mehmet Ilkım da, “Downsendromlu çocukların çalıştığı, servis ve satış yaptığı bir kafe. Bir farkındalık oluşturmak istedik. Toplumumuzun da downsendromlu çocuklarımıza gereken değeri vermesini istiyoruz. Sosyal alanlarda gördükleri zaman bu çocuklarımıza acıyarak bakmasınlar, onları olduğu gibi kabul etsinler. Downsendromu bir rahatsızlık ya da hastalık değil bir farklılıktır. Sosyal sorumluluk projesi oluşturduk. Down Kafe'de downsendromlu çocuklarımız çalışıyor, bu kafe büyük ilgi gördü" ifadelerine yer verdi.

Engelsiz İnönü Topluluğu Başkanı Seher Çelik ise Down Sendromlular Günü'nde Down Kafe projesini hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Downsendromlu arkadaşlarımız insanlarla nasıl iletişim kurmaları gerektiğini öğreniyorlar. İnsanlara artı bir kromozomla çok da farklı olmadıklarını gösteriyorlar. Çok büyük bir talep var. Umarım toplumda bu tür faaliyetler olur ve toplum engelli bireyleri, downsendromluları ve diğer dezavantajlı grupları izole etmez, onlarla birlikte yaşamaya çalışır" diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinin de büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, downsendromlu 8 çocuk, garsonluk yaparak sipariş topladı ve siparişleri dağıttı. Etkinlikte çocuklar ayrıca müzik eşliğinde eğlenerek güzel vakit geçirdi.busabahmalatya.com