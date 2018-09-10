DÖRT MAHALLEYE HİZMET VERECEK

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımı gerçekleştirilen muhtar evi İsmetiye, Şık Şık, Kavaklıbağ ve Niyazi Mahallesi sakinlerine hizmet verecek. Muhtar evinin tüm tefrişatı da Battalgazi Belediyesi tarafından yapıldı. Dört mahalle muhtarlığının bulunduğu muhtar evi açılışı törenine yoğun bir ilgi gösterildi. Açılış törenine Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi AK Parti ilçe Başkanı Osman Güder, Ak Parti İl Başkan Vekili Mahmut Üner Özer, AK Parti Kadın Kolları, Battalgazi Meclis Üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Eren, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç ve mahalle sakinleri katıldı.

Muhtar evi açılış töreninde konuşan Kavaklıbağ Mahalle Muhtarı Ekrem Tur, "4 mahallemize Sayın Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın bizlerle güzel bir muhtarlık binası yapıp tahsis ettiği için kendisine teşekkür ederiz. Mahallelerimiz ve tüm muhtar arkadaşlarımız adına teşekkür ediyoruz" dedi.

İnsanların işlerini yürütebilmeleri için güzel mekanlara, nezih ortamlara ihtiyaçları olduğunu konuşmasında ifade eden Battalgazi AK Parti İlçe Başkanı Osman Güder ise, “Bu hizmetinden dolayı başta Battalgazi Belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bu yapının dört mahallemize güzel hizmetler sunmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

MUHTARLAR DEMOKRASİYİ BESLEYEN NEHİRLERDİR

Açılışta konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "İsmetiye, Şık şık, Kavaklıbağ ve Niyazi Mahallesi’nin değerli sakinleri hepiniz hoş geldiniz. Bu muhtarlık binasının sizlere ve mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Biz tabi muhtarlığı önemsiyoruz. Eğer demokrasi bir deniz ise muhtarlar o demokrasiyi besleyen nehirlerdir. Bu nedenle muhtar müessesi hem bizim nezdimiz de çok önemlidir, hem de Sayın Cumhurbaşkanımız muhtarlara ayrı bir önem vermektedir. Biz de bu anlamda muhtarlarımızın mahallede çalışma koşullarının daha temiz, fiziki mekanları yüksek olan yerlerde yürütülmesi noktasında şu an yaklaşık 20 mahallemize muhtar evleri yaptık. Eski binalarımızdan da devir ettiklerimiz var. Biz, muhtar evleri, sosyal tesisleri yapmaya devam edeceğiz. Biz, tabi belediyeciliği beş temel ilke üzerinde yürütüyoruz. Katılımcı belediyecilik, sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik, çevrenin yeşillenmesi ve ağaçlandırılması ile ilgili belediyecilik anlayışımız var. Diğer bir belediyecilik anlayışımız ise hizmet belediyeciliği anlayışıdır. Elimizden geldiği kadar şehrimizin çağdaş, modern anlamdaki yaşanılabilir bir şehir mekanlarına kavuşturulması noktasında gayretimiz ve çabamız devam ediyor. Bize en büyük projeniz nedir diye sorduklarında 2014 yılında seçildiğimizden bu yana en büyük projemiz mahallelik projesidir demişizdir. Mahallelik çünkü çok önemli, biz biliyoruz ki insan canlı bir organizmadır. Tüm bu canlı organizmaların hepsi hücrelerden müteşekkildir. Eğer o canlı organizmaların hücreleri sağlıklı olursa o canlı sağlıklı olur. Biz biliyoruz ki memlekette, ülkelerde mahallerden müteşekkildir. Dün akşam Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcımız konuşurken de özellikle mahallelik konusunda mahallelik kavramını ve yerleştirmesini önemsediğimizi ifade etmiştir. Bizlerde hem mahallenin sakinlerinin sağlıklı ve huzurlu bir mekanda hizmet görmelerinin yanında, aynı zamanda mahallede bir homojenlik oluşturulmasının da yanındayız” sözlerini kaydetti.

BİLİNÇLİ OLMAK ZORUNDAYIZ

Tören de bir konuşma yapan Ak Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise bu güzel çalışma için Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ederken, ülkenin saygın bir yere gelmesi için yerelde etkin çalışmaların önemine vurgu yaptı. Çakır konuşmasında, "Bu güzel açılışlar bizleri gururlandırıyor. Malatya'mızda büyük bir değişim ve dönüşüm yerel hizmetlerle birlikte bölgenin değil, Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri haline geldi. Bizler mahallemize de sahip çıktığımız gibi kentimize de, ülkemize de sahip çıkacağız. Dolayısıyla bayrağımıza sahip çıkacağız, birlik ve beraberliğimize sahip çıkacağız. Sürekli bir saldırı altındayız. Türkiye'miz çok büyüdüğü için bu saldırılar oluyor. Terörle Türkiye’yi sıkıştıramayacağını anlayan güçler şimdi de ülkemize ekonomik saldırılar başlattılar. Dolar durmadan yükseltilmeye çalışılıyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’ye karşı Türkiye’nin hak etmediği ekonomik değerleri gerek Avrupa’dan ve G20 ülkelerinden çok daha iyi. Buna rağmen Türkiye ekonomisi baltalanmak istendi. Tüm saldırılara rağmen bekledikleri gibi olmadı ve hayal kırıklığı yaşadılar. Bizler bilinçli olmak zorundayız” ifadelerini kaydetti.

Konuşmaların ardından 4 mahalleye hizmet verecek olan Mahalle Muhtarlık binasının açılışı gerçekleştirildi. (Bülten) busabahmalatya.com